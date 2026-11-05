"Поговорят и забудут": легенда Динамо выступил с неожиданным заявлением о Ярмоленко

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Легендарный в прошлом нападающий Динамо поздравил Ярмоленко с побитием своего рекорда. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинский футбол".

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Что о рекорде Ярмоленко сказал Шацких

Шацких отметил, что не испытывает по этому поводу ревности. Для него главный фактор в футболе – это признание со стороны болельщиков.

Это история. Сейчас день-два об этом поговорят – и забудут. Вспомнят только тогда, когда кто-то другой приблизится к этому рекорду– отметил бывший футболист Динамо.

Он добавил, что для него рекорды не главное. Для него гораздо важнее – это признание болельщиков, в частности, то, как трогательно с ним прощались трибуны.

Признание людей – это для меня несравненно ценнее, чем сухие цифры. Безусловно, приятно остаться в статистике на всю жизнь, но повторюсь, что эти вещи второстепенны– подчеркнул Шацких.

По его словам, посмотреть матч, в котором Ярмоленко побил рекорд бомбардиров чемпионатов Украины, в прямом эфире ему не удалось. В это же время его команда Азия проводила свой матч.

Я поздравил Андрея еще зимой в Турции на сборах. Не сомневался в нем. Сейчас поздравляю его еще раз. Искренне рад, что он добился этого результата– подчеркнул узбекский специалист.

Он от всей души назвал Ярмоленко молодцом. А также пожелал футболисту так держать и дальше.

Как Ярмоленко побил рекорд бомбардиров в чемпионатах Украины

Ярмоленко забил свой 125-й гол в чемпионатах Украины в ворота Кривбасса с пенальти. Стоит отметить, что в этом матче вингер Динамо также отдал голевую передачу Пономаренко, а в конце первого тайма получил прямую красную карточку.

С рекордом Ярмоленко поздравили не только в клубе. В частности, теплые слова в адрес футболиста на своей странице в инстаграме написал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера.

Еще один бывший наставник национальной команды Мирон Маркевич также поздравил Ярмоленко с историческим достижением. По его словам, Андрей долго шел к этой цели и продолжал подавать пример другим футболистам.