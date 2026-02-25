Укр Рус
25 лютого, 10:36
5

Клуб українця переписав історію Ліги чемпіонів та побив давній рекорд Баєра

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Карабах встановив антирекорд Ліги чемпіонів, пропустивши 30 голів у основному етапі.
  • Клуб перевершивши попередній показник Баєра у сезоні 2001 – 2002.

В Лізі чемпіонів 2025 – 2026 розпочалась стадія плей-оф. Однією з головних сенсацій турніру став азербайджанський Карабах.

Команда з Агдаму проводить матчі не вдома, а в Баку. Тим не менш, Карабах стабільно грає в єврокубках, а цього року здіснв прорив у Лізі чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

Який антирекорд встановив Карабах?

Підопічні Гурбана Гурбанова вперше пройшли у плей-оф, де їм у суперники випав Ньюкасл. Нав'язати "сорокам" боротьбу не вдалось, адже англійці забили Карабаху дев'ять м'ячів сумарно.

У матчі-відповіді Ньюкасл виграв з рахунком 3:2, але путівка далі не була під питанням через перемогу 6:1 в Азербайджані перед цим. Зрештою такий рахунок другого матчу дозволив Карабаху встановити антирекорд.

Огляд матчу Ньюкасл – Карабах: дивитися відео

Загалом у основному етапі Ліги чемпіонів клуб з Агдаму пропустив 30 голів. За цим показником Карабах очолив антирейтинг в історії турніру, який становив 28 голів.

Рейтинг клубів за пропущеними голами в одному сезоні ЛЧ:

СЕЗОН

КЛУБ

КРАЇНА

КІЛЬКІСТЬ ГОЛІВ

2025 – 2026

Карабах

Азербайджан

30

2001 – 2002

Баєр

Німеччина

28

2024 – 2025

Зальцбург

Австрія

27

2024 – 2025

Слован

Словаччина

27

2000 – 2001

Андерлехт

Бельгія

26

2002 – 2003

Баєр

Німеччина

26

2024 – 2025

Феєнорд

Нідерланди

26

Таке "досягнення" мав леверкузенський Баєр у сезоні 2001 – 2002. Цікаво, що у тій кампанії німецький клуб дістався фіналу турніру, де поступився Реалу (1:2).

При цьому азербайджанці стартували ще з кваліфікації, пропустивши там 4 голи у шести іграх. Проте подібний рейтинг враховує лише голи, пропущені в основній стадії ЛЧ.

Що відомо про сенсаційний Карабах?

  • Тим не менш, виступ Карабаха в поточному євросезоні все одно варто назвати успішним. Команда Гурбанова посіла 22 місце в основному етапі Ліги чемпіонів.
  • Клуб з Агдаму здобув 10 очок завдяки перемогам над Бенфікою, Айнтрахтом та Копенгагеном. Крім того, азербайджанці зіграли внічию із Челсі.
  • Нині у складі Карабаха виступає український вінгер Олексій Кащук, який раніше грав за Шахтар. Правда, наш земляк не є гравцем основи, але у поточному сезоні вже забив три голи у 28-ми матчах.
  • В чемпіонаті Азербайджану Карабах є беззаперечним грандом, вигравши 11 з 12-ти останніх турнірів. Правда, нині клуб йде другим, відстаючи від Сабаха на 7 балів при матчі в запасі.