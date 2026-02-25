Клуб українця переписав історію Ліги чемпіонів та побив давній рекорд Баєра

В Лізі чемпіонів 2025 – 2026 розпочалась стадія плей-оф. Однією з головних сенсацій турніру став азербайджанський Карабах.

Команда з Агдаму проводить матчі не вдома, а в Баку. Тим не менш, Карабах стабільно грає в єврокубках, а цього року здіснв прорив у Лізі чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

Який антирекорд встановив Карабах?

Підопічні Гурбана Гурбанова вперше пройшли у плей-оф, де їм у суперники випав Ньюкасл. Нав'язати "сорокам" боротьбу не вдалось, адже англійці забили Карабаху дев'ять м'ячів сумарно.

У матчі-відповіді Ньюкасл виграв з рахунком 3:2, але путівка далі не була під питанням через перемогу 6:1 в Азербайджані перед цим. Зрештою такий рахунок другого матчу дозволив Карабаху встановити антирекорд.

Загалом у основному етапі Ліги чемпіонів клуб з Агдаму пропустив 30 голів. За цим показником Карабах очолив антирейтинг в історії турніру, який становив 28 голів.

Рейтинг клубів за пропущеними голами в одному сезоні ЛЧ:

СЕЗОН КЛУБ КРАЇНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛІВ 2025 – 2026 Карабах Азербайджан 30 2001 – 2002 Баєр Німеччина 28 2024 – 2025 Зальцбург Австрія 27 2024 – 2025 Слован Словаччина 27 2000 – 2001 Андерлехт Бельгія 26 2002 – 2003 Баєр Німеччина 26 2024 – 2025 Феєнорд Нідерланди 26

Таке "досягнення" мав леверкузенський Баєр у сезоні 2001 – 2002. Цікаво, що у тій кампанії німецький клуб дістався фіналу турніру, де поступився Реалу (1:2).

При цьому азербайджанці стартували ще з кваліфікації, пропустивши там 4 голи у шести іграх. Проте подібний рейтинг враховує лише голи, пропущені в основній стадії ЛЧ.

Що відомо про сенсаційний Карабах?