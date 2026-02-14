Забарний і Сафонов – найгірші: українець провів ще один поганий матч за ПСЖ

Український захисник Ілля Забарний опинився в центрі уваги після невдалого виступу за ПСЖ у 22-му турі Ліги 1. Парижани програли Ренну 1-3, а дії оборони викликали серйозні запитання в експертів.

За даними статистичних порталів, українець отримав найнижчі оцінки у складах обох команд, пише Український футбол. Для Забарного цей матч став першим в основі ПСЖ за останні чотири гри.

Як зіграв ПСЖ?

Парижани поступилися на виїзді Ренну з рахунком 3-1. Єдиний гол у складі гостей у другому таймі забив Усман Дембеле.

Ця поразка стала ще більш несподіваною після попереднього тріумфу паризького клубу над Марселем у минулому турі з рахунком 5-0.

Уболівальники відзначили, що саме гра в обороні, де ключовим був Забарний, стала однією з причин невдачі.

Оцінки Забарного

За даними Flashscore, найгіршими гравцями матчу Ренн-ПСЖ стали Ілля Забарний та Матвій Сафонов. Українець отримав від статистичного порталу оцінку 5,6, а дії російського голкіпера парижан оцінили у 5,9.

Sofascore та WhoScore поставили 6.2/10 та 5.6/10 відповідно.

Забарний у складі ПСЖ