Розклад заходів перед реваншем Усик – Дюбуа: коли боксери зустрінуться віч-на-віч

Уже зовсім скоро в хевівейті буде визначено абсолютного чемпіона світу. За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Наразі обидва боксери закінчують підготовку у тренувальних таборах і попереду на них очікує медіатиждень. Організатори майбутньої битви визначилися з розкладом заходів, які передуватимуть поєдинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Queensberry Promotions.

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Дата та час заходів перед реваншем Усик – Дюбуа

Спочатку бійці проведуть відкриті тренування, які відбудуться 16 липня. Після цього вони двічі зустрінуться на пресконференції та церемонії зважування, які будуть супроводжуватися битвами поглядів.

А вже 19 липня настане той самий день, коли вся боксерська спільнота слідкуватиме за поєдинком зіркових супертяжів у Лондоні на легендарній арені "Вемблі". Боксери вийдуть на ринг, де змагатимуться за всі основні пояси надважкої вагової категорії – WBA, WBC, WBO та IBF.

Розклад медіазаходів перед битвою Усик – Дюбуа (київський час)

16 липня, 18:00. Відкрите тренування

17 липня, 15:00. Пресконференція, після якої відбудеться перша битва поглядів

18 липня, 17:00. Церемонія зважування та фінальна дуель поглядів

19 липня, орієнтовно 23:30. Початок реваншу Усик – Дюбуа

Зазначимо, що це буде друге очне протистояння між чинними чемпіонами світу. Вперше вони билися у Вроцлаві в серпні 2023 року. Тоді українець здолав "Динаміта" технічним нокаутом.

Дивіться відеоогляд бою Усик – Дюбуа

До слова. Після першої очної битви Олександр Усик двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Даніель Дюбуа ж за цей час тричі виходив на ринг, де перемагав Джаррела Міллера, Філіпа Хрговича й Ентоні Джошуа.

Раніше стало відомо, хто покаже реванш Усик – Дюбуа в Україні. Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом і буде доступний для перегляду в повному обсязі.