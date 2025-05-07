"Надто висока планка": британський супертяж дав відвертий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

У Лондоні 19 липня на стадіоні "Вемблі" відбудеться грандіозний вечір боксу. Його головною подією стане поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

На кону майбутнього протистояння стоятиме статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Після оголошення про цей бій уся боксерська спільнота обговорює його та ділиться своїми прогнозами.

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Кого вважає фаворитом Дакрес

Осторонь не залишився й британський супертяж Соломон Дакрес, який проводив спаринги з "Динамітом", повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Він поділився думками про реванш зіркових бійців і розповів, кого вважає фаворитом:

Я не сказав би, що Даніель сильно змінився, якщо порівнювати перший поєдинок з Усиком. Я спарингував з британцем багато років, зараз він став впевненішим. У нього дуже сильний удар і небезпечний джеб, але особливих змін я не побачив. Якщо говорити чесно, то Усику не можна щось протиставити на рингу. Він побив усіх найсильніших боксерів.

Дакрес також віддав належне Дюбуа за декілька успішних виступів, проте переконаний, що цього рівня недостатньо, щоб здолати українця.

"Якщо Дюбуа здобув декілька перемог за останні роки, то це не означає, що він так само легко здолає Усика. Адже він програв в першому поєдинку. Це надто висока планка для британця. Немає сенсу хапатися за соломинку, тому що Усика практично неможливо спіймати.

Яка різниця, був той удар нижче пояса чи ні. Найсильніші боксери світу не змогли нормально прикластися по українцю. Не може бути жодних суперечок. Безглуздо сподіватися, що Дюбуа одним чудовим ударом нокаутує Олександра", – заявив Дакрес.

Довідка. Перший бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець нокаутував "Динаміта" у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на майбутню битву за абсолют дав Джозеф Паркер. Він вважає, що британець значно додав після бою в Польщі, тому може нав'язати гідну опозицію об'єднаному чемпіону світу.