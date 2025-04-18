"Зупинить з 8 по 12 раунд": ексчемпіон світу назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик провів феноменальний 2024 рік, ставши беззаперечним королем хевівейту. Він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютом надважкого дивізіону у XXI столітті.

Наразі українцю не вистачає лише пояса IBF, щоб знову повернути цей статус. Ним володіє Даніель Дюбуа й, за інсайдерською інформацією, команди бійців уже завершують перемовини про організацію очного протистояння, яке має відбутися в липні.

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Прогноз від Белью

Своєю думкою щодо цього поєдинку поділився колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью, повідомляє 24 Канал із посиланням на bet365. Британець, який закінчив кар'єру після поразки від Олександра Усика, віддав належне "Динаміту", але вважає, що українець знову переможе.

"Усик – найкращий суперважковаговик у світі. Він, мабуть, найкращий хевівейтер нашої епохи, навколо цього більше немає ніяких суперечок. Він дивовижний у тому, що робить. Дюбуа був приголомшливим. Я неодноразово скидав його з рахунків, але він повертався та доводив, що я помиляюся.

Необхідно дати йому можливість, і в нього є шанси, але Усик уже один раз змусив його здатися. Так чому він не може змусити Дюбуа здатися ще раз? Зараз Даніель перебуває на тій стадії кар'єри, коли він впорався з великими труднощами та став більш впевненим, ніж будь-коли. Але я думаю, що Усик його зупинить з 8 по 12 раунд".

До слова. Усик і Дюбуа вперше билися у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на реванш між чинними чемпіонами світу дав український тренер В'ячеслав Сенченко.