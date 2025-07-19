Доведеться вставати з підлоги, – екссуперник Усика зробив несподіваний прогноз на бій з Дюбуа

Все менше часу залишається до найважливішого поєдинку 2025 року, в якому зустрінуться Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився очікуваннями від реваншу.

Британець Тоні Белью сім років тому завершив спортивну кар'єру. Відомий експерт ретельно вивчив сильні та слабкі якості Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, щоб поділитися прогнозом, пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

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Як завершиться бій Усик – Дюбуа

На думку Белью, Дюбуа значно додав після першого поєдинку з Усиком. Чемпіон IBF потужно нокаутував Ентоні Джошуа, що підняло його акції в реванші.

"Даніель зараз на висоті. Перемога над Ей Джеєм вивела його на абсолютно новий рівень. Це додало йому впевненості. Він дуже рішучий.

Він навіть не думатиме про останній бій з Усиком – це не залишиться в його пам’яті. Він буде зосереджений на одній меті і думатиме про те, що вже нокаутував Джошуа на "Вемблі" та зробить це і з Усиком", – сказав Белью.

Колишній суперник Усика прогнозує, що українець опиниться в нокдауні. Втім, Олександр зуміє довести бій до перемоги.

"Це може бути перший раз, коли Олександру Усику доведеться підійматися з канвасу після удару в голову. Я думаю, йому доведеться вставати з підлоги. Я думаю, що він переживе бурю і виконає свою роботу.

Я думаю, що Усик нокаутує Даніеля, ймовірно, між восьмим і дванадцятим раундами", – заявив Белью.

Довідка. Тоні Белью зустрічався на рингу з Олександром Усиком у листопаді 2018 року. Українець нокаутував британця у 8-му раунді та став абсолютним чемпіоном крузервейту. Після цього поєдинку Белью оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що бій між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Перший бій боксерів відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді переможцем поєдинку став Усик, який нокаутував Дюбуа в 9-му раунді.

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