Щоночі ховався від дронів: Усик розповів британському мільярдеру про російські атаки на Київ
- Олександр Усик і Річард Бренсон провели акцію у Лондоні, представивши мозаїку "Боривітер" та оголосили збір коштів на відновлення житла в Україні.
- Усик поділився досвідом ховання від російських дронів та ракет під час свого останнього візиту в Україну.
- Реванш між Усиком та Даніелем Дюбуа запланований на 19 липня 2025 року у Лондоні, де визначатимуть абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик прибув до Лондона на реванш проти Даніеля Дюбуа. Під час медіатижня український боксер провів важливу акцію разом з британським підприємцем Річардом Бренсоном.
14 липня на Трафальгарській площі у Лондоні Олександр Усик та британський бізнесмен Річард Бренсон представили відтворену мозаїку "Боривітер", оригінал якої в Маріуполі знищили росіяни. В рамках акції був оголошений збір коштів на відновлення багатоквартирних будинків в Україні, пише 24 Канал.
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Усик поділився відчуттями від російських атак
Під час відкриття інсталяції відбулася емоційна розмова Усика з Бренсоном, яка потрапила на камеру. Чемпіон світу з боксу розповів мільярдеру про свої відчуття від ударів російських дронів та ракет.
Це відбулося під час останнього приїзду Усика в Україну. Олександр розповів, що кожної ночі чув звуки дронів та ракет, через що разом з рідними ховався у бомбосховищі.
Відео бесіди Усика з Бенсоном
Хто такий Річард Бенсон?
- Річард Бенсон – британський підприємець та засновник корпорації Virgin Group.
- Його компанія розробляє літак для космічного туризму.
- Мільярдер є великим другом України. У 2023 році став амбасадором платформи United24.
Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року у Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні. За свій поєдинок боксери отримають рекордні гонорари.