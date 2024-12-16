Наразі обидва бійці вже прибули в Саудівську Аравію, де проводять завершальний етап підготовки до довгоочікуваної битви. Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився колишній абсолют хевівейту Леннокс Льюїс.

Читайте також Ходить на руках і сидить під водою: Усик розповів про особливості підготовки до реваншу з Ф'юрі

"Лев" назвав свого фаворита

Британець протягом тривалого часу віддавав перевагу українському чемпіону. Проте за лічені дні до реваншу змінив свій прогноз, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxNation.

"Після їхнього першого бою я переглянув свій поєдинок із Холіфілдом і подумав, у чому різниця між цими протистояннями. А різниця в тому, що просто один боксер був набагато серйознішим за іншого.

Зараз Тайсон повинен перемогти в реванші. Він вийде на бій більш сфокусованим, більш серйозним і набере значно більше ваги", – заявив Льюїс.

Довідка. Леннокс Льюїс двічі виходив на ринг з Евандером Холіфілдом. У першому бою було зафіксовано нічию, яку вважають одним з найбільших пограбувань в історії боксу, адже британець повністю домінував. У другому ж – "Лев" виграв одноголосим рішенням суддів, хоча цього разу американець виглядав на порядок переконливіше, ніж у першій битві.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на реванш Усик – Ф'юрі дав колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа. Він заявив, що українець і "Циганський король" – бійці різного рівня.