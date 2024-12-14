Останнім часом вся боксерська спільнота 24/7 обговорює майбутню подію. Осторонь не залишився і легендарний Майк Тайсон, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

Читайте також Усик назвав клуб АПЛ, за який хотів би зіграти та дав прогноз на його майбутній матч

За кого буде вболівати "Залізний Майк"

Колишній абсолют розповів, кого буде підтримувати у другій битві Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Він відзначив рівень українського чемпіона, проте пояснив, чому вболіватиме за "Циганського короля".

Наразі Усик – найкращий супертяж у світі. Але я хочу, щоб Ф’юрі його переміг. Чому? Бо я його фанат. Тому що його батько дав йому моє ім'я. Я не кину його зараз,

– сказав Тайсон.

Зазначимо, що бій відбудеться 21 грудня. Весь файткард вечора боксу у столиці Саудівської Аравії буде доступний для перегляду на медіасервісі Megogo.

Цікаво. Загальний гонорар реваншу Усик – Ф'юрі складатиме 190 мільйонів доларів. Більшу його частку отримає український боксер.

Нагадаємо, що наприкінці осені сам Майк Тайсон повернувся на ринг після майже 20-річної паузи. Він провів офіційний бій проти епатажного шоумена Джейка Пола, якому поступився одноголосим рішенням суддів.