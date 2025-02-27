Єдиний представник хевівейту: Усик залишився на першому місці у рейтингу всіх боксерів світу
Після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі українець залишається "королем" надважкого дивізіону. Ба більше, Усика визнають найкращим навіть без прив'язки до ваги.
Українець Олександр Усик продовжує залишатися найкращим боксером у надважкій вазі. Минулого року він став першим за 25 років абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні.
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Усик залишився першим
На днях популярний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів усіх дивізіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку видання у соцмережі X. Згідно з ним Усик є єдиним представником хевівейту у топ-десятці.
Олександр зберіг за собою першу сходинку. Позаду нього розташувався абсолютний чемпіон у другій легкій вазі Наоя Іноуе. Топ-трійку замикає Теренс Кроуфорд, чемпіон світу за версією WBA в першій середній вазі.
Топ-10 рейтингу боксерів від The Ring:
|МІСЦЕ
|БОКСЕР
|КРАЇНА
|ВАГА
|В
|Н
|П
|1
|Олександр Усик
|Україна
|надважка
|23
|0
|0
|2
|Наоя Іноуе
|Японія
|друга легка
|29
|0
|0
|3
|Теренс Кроуфорд
|США
|перша середня
|41
|0
|0
|4
|Дмітрій Бівол
|-
|напівважка
|24
|0
|1
|5
|Артур Бетербієв
|Канада
|напівважка
|21
|0
|1
|6
|Джессі Родрігес
|США
|друга найлегща
|21
|0
|0
|7
|Сауль Альварес
|Мексика
|середня
|62
|2
|2
|8
|Джервонта Девіс
|США
|легка
|30
|0
|0
|9
|Джунто Накатані
|Японія
|легка
|30
|0
|0
|10
|Девін Хейні
|США
|перша напівсередня
|31
|0
|0
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Нагадаємо, що Олександр виграв усі свої 23 бої на професійному рівні (14 – нокаутом). Сім з них Усик виграв саме у надважкому дивізіоні. Востаннє українець виходив на ринг у грудні 2024-го, коли одностайним рішенням суддів вдруге здолав Тайсона Ф'юрі.