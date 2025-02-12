Вже у топ-десятці: нестримний Голанд обійшов Шевченка у рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів
Норвезький форвард Манчестер Сіті продовжує розривати суперників у головному турнірі Європи. Дубль у ворота Реала допоміг Голанду обійти легенду українського футболу.
Манчестер Сіті відіграв свій перший матч плей-оф Ліги чемпіонів 2024-2025. Команда Пепа Гвардіоли була близька до перемоги, але у підсумку поступилась 2:3, повідомляє 24 Канал.
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Голанд у вогні
Найкращим гравцем Сіті у матчі став Ерлінг Голанд, який оформив дубль у ворота Тібо Куртуа. Таким чином норвезький нападник довів кількість своїх м'ячів у Лізі чемпіонів до 49-ти.
Завдяки цьому дублю Голанд увійшов у топ-десятку бомбардирів турніру за всю історію. 24-річний Ерлінг залишив позаду Андрія Шевченка та Златана Ібрагімовича, у яких по 48 голів у Лізі чемпіонів.
Топ-15 бомбардирів Ліги чемпіонів за всю історію:
- Кріштіану Роналду – 140
- Ліонель Мессі – 129
- Роберт Левандовський – 103
- Карім Бензема – 90
- Рауль Гонсалес – 71
- Томас Мюллер – 56
- Рууд ван Ністелрой – 56
- Кіліан Мбаппе – 52
- Тьєррі Анрі – 50
- Ерлінг Голанд – 49
- Андрій Шевченко – 48
- Златан Ібрагімович – 48
- Мохамед Салах – 47
- Філіппо Індзагі – 46
- Дідьє Дрогба – 44
Крім того, після матчу в Манчестері закріпився на восьмому місці Кіліан Мбаппе, у якого 52 голи. Вже зовсім скоро українця та шведа може посунути Мохамед Салах, на рахунку гравця Ліверпуля 47 точних ударів в ЛЧ.
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Зазначимо, що у поточному сезоні Голанд забив 27 голів у всіх турнірах, з них вісім – у Лізі чемпіонів. Матч-відповідь між Реалом та Манчестер Сіті пройде 19 лютого в Мадриді.