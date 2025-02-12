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Sport News 24 Футбол Вже у топ-десятці: нестримний Голанд обійшов Шевченка у рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів
12 лютого, 14:31
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Вже у топ-десятці: нестримний Голанд обійшов Шевченка у рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека

Норвезький форвард Манчестер Сіті продовжує розривати суперників у головному турнірі Європи. Дубль у ворота Реала допоміг Голанду обійти легенду українського футболу.

Манчестер Сіті відіграв свій перший матч плей-оф Ліги чемпіонів 2024-2025. Команда Пепа Гвардіоли була близька до перемоги, але у підсумку поступилась 2:3, повідомляє 24 Канал.

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Голанд у вогні

Найкращим гравцем Сіті у матчі став Ерлінг Голанд, який оформив дубль у ворота Тібо Куртуа. Таким чином норвезький нападник довів кількість своїх м'ячів у Лізі чемпіонів до 49-ти.

Завдяки цьому дублю Голанд увійшов у топ-десятку бомбардирів турніру за всю історію. 24-річний Ерлінг залишив позаду Андрія Шевченка та Златана Ібрагімовича, у яких по 48 голів у Лізі чемпіонів.

Топ-15 бомбардирів Ліги чемпіонів за всю історію:

  1. Кріштіану Роналду – 140
  2. Ліонель Мессі – 129
  3. Роберт Левандовський – 103
  4. Карім Бензема – 90
  5. Рауль Гонсалес – 71
  6. Томас Мюллер – 56
  7. Рууд ван Ністелрой – 56
  8. Кіліан Мбаппе – 52
  9. Тьєррі Анрі – 50
  10. Ерлінг Голанд – 49
  11. Андрій Шевченко – 48
  12. Златан Ібрагімович – 48
  13. Мохамед Салах – 47
  14. Філіппо Індзагі – 46
  15. Дідьє Дрогба – 44

Крім того, після матчу в Манчестері закріпився на восьмому місці Кіліан Мбаппе, у якого 52 голи. Вже зовсім скоро українця та шведа може посунути Мохамед Салах, на рахунку гравця Ліверпуля 47 точних ударів в ЛЧ.

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Зазначимо, що у поточному сезоні Голанд забив 27 голів у всіх турнірах, з них вісім – у Лізі чемпіонів. Матч-відповідь між Реалом та Манчестер Сіті пройде 19 лютого в Мадриді.