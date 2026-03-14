Ярмоленко став третім бомбардиром УПЛ в історії: скільки лишилось до рекорду

В чемпіонаті України стартував 20-ий тур сезону 2025 – 2026. На п'ятницю були винесені дві зустрічі, серед яких було і київське дербі.

Чинний чемпіон України Динамо приймав сусідів по місту Оболонь. Підопічні Ігоря Костюка здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, повідомляє 24 Канал.

Хто попереду Ярмоленка?

Один із голів за киян забив Андрій Ярмоленко, який вперше за довгий час вийшов у старті. Вінгер реалізував пенальті після гри рукою від Устименка.

Для Ярмоленка цей гол став 118-им в чемпіонаті України за всю кар'єру. Завдяки цьому Андрій вийшов на третє місце в рейтингу бомбардирів в історії УПЛ.

Лідер Динамо обійшов Євгена Селезньова, на рахунку якого 117 голів. Попереду залишаються лише дві легенди киян Сергій Ребров та Максим Шацьких. Перший забив 123 м'ячі, другий – 124.

Топ-10 бомбардирів в історії чемпіонату України:

Максим Шацьких – 124 Сергій Ребров – 123 Андрій Ярмоленко – 118 Євген Селезньов – 117 Андрій Воробей – 105 Жуніор Мораєс – 97 Олександр Гладкий – 97 Олександр Гайдаш – 95 Марко Девич – 90 Сергій Мізін – 90

Очікується, що Ярмоленко завершить кар'єру влітку, адже його контракт чинний до кінця поточного сезону. Зазначимо, що перемога над Оболонню стала для "біло-синіх" шостою поспіль в чемпіонаті України.

