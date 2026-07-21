ФІФА оновила рейтинг збірних після чемпіонату світу: на якому місці Україна та хто новий лідер
У США, Канаді та Мексиці підійшов до завершення 23-й чемпіонат світу з футболу. Турнір включав у себе аж 104 матчі, тому був найбільш масштабним в історії.
Зрештою після Мундіалю вийшов оновлений рейтинг ФІФА для національних збірних. Відповідно, свою позицію в ньому дізналась і Україна, повідомляє 24 Канал.
На якому місці Україна
Очікувалось, що команда Андреа Мальдери зазнає великого падіння через неучасть на чемпіонаті світу. Проте "синьо-жовті" лише мінімально втратили позиції.
За підсумками липневого рейтингу Україна опинилась на 33-му місці. У порівнянні із минулою версією наша збірна втратила лише одну позицію, адже була 32-ю.
"Синьо-жовтих" випередив Кот-д'Івуар, який піднявся на дві сходинки завдяки двом перемогам на Мундіалі. Також відбулись чималі зміни у топ-десятці.
Хто очолив рейтинг ФІФА
Змінився лідер, оскільки раніше першу сходинку посідала збірна Аргентини. Тепер же рейтинг очолила Іспанія, яка як раз і обіграла "альбіселесте" у фіналі ЧС-2026.
Крім того, Бразилія та Марокко випередили Португалію, яка вилетіла в 1/8 фіналу. А збірна Мексики зпрогресувала на чотири позиції та увірвалась у топ-десятку, вибивши звідти німців.
Рейтинг ФІФА станом на 21 липня:
- Іспанія – 1995,88
- Аргентина – 1970,37
- Франція – 1948,97
- Англія – 1922,83
- Бразилія – 1804,92
- Марокко – 1803,99
- Португалія – 1787,85
- Бельгія – 1778,36
- Нідерланди – 1775,54
- Мексика – 1754,30
…
- 31. Кот-д'Івуар – 1565,47
- 32. Південна Корея – 1558,72
- 33. Україна – 1549,29
- 34. Парагвай – 1542,48
Варто також відзначити суттєвий прогрес збірної Норвегії. Команда Ерлінга Голанда вперше в історії вийшла у 1/4 фіналу та стрибнула з 31-го на 19-те місце.
Нагадаємо, що збірна України повернеться до матчів наприкінці вересня. Підопічні Мальдери стартують в Лізі націй, де в дивізіоні В зіграють проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Домашні ігри "синьо-жовті" проводитимуть у словацькому місті Трнава.