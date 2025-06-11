В оновленому рейтингу найкращих боксерів світу відбулася одна зміна: на якому місці Усик
- Олександр Усик зберіг своє лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу за версією The Ring.
- Джессі Родрігес і Дзунто Накатані обмінялися місцями в рейтингу, тепер японець шостий, а американець розташувався за ним.
У середу, 11 червня, авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Топ-10 залишився незмінним, але в ньому відбувся мінімальний рух.
Вже традиційно місце в рейтингу знайшлося й Олександру Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring. Він зберіг своє лідерство, яке утримує з травня минулого року, коли здолав у битві за абсолют Тайсона Ф'юрі.
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Як змінився рейтинг P4P
Також незмінною залишилася трійка, яка сформувалася вже доволі давно. Найближчим переслідувачем Олександра Усика є абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе, а топ-3 замикає володар пояса WBA в першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Єдиною відмінністю в порівнянні з попереднім рейтингом стали місця Джессі Родрігеса та Дзунто Накатані. Вони обмінялися позиціями й тепер японець шостий, а американець – сьомий.
Оновлений рейтинг P4P за 11.06.2025
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Теренс Кроуфорд
- Дмітрій Бівол
- Артур Бєтєрбієв
- Дзунто Накатані
- Джессі Родрігес
- Сауль Альварес
- Кен Шіро
- Давід Бенавідес
Нагадаємо, що Олександр Усик наразі готується до битви за абсолют проти Даніеля Дюбуа. Вона відбудеться 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".
Раніше повідомлялося, хто буде офіційним транслятором бою Усик – Дюбуа в Україні та скільки доведеться заплатити за легальний перегляд.