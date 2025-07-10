УЄФА оновив рейтинг після перших матчів єврокубків: на якому місці Україна

Донецький Шахтар першим з українських клубів стартував у єврокубковій кампанії. "Гірники" без проблем розгромили фінський Ільвес.

Через повномасштабну війну Україна рекордно низько опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це одразу позначилося на представництві українських клубів в єврокубках, пише 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.

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Чи змінилося місце України в рейтингу УЄФА

У єврокубковому сезоні-2025/26 Україну представляють чотири клуби: Динамо (Ліга чемпіонів), Шахтар (Ліга Європи), Олександрія та Полісся (обидва Ліга конференцій).

Донецький Шахтар у стартовому матчі першого раунду Ліги Європи розгромив фінський Ільвес з рахунком 6:0. Цей успіх дозволив Україні додати до рейтингу 0,25 очка. Річ у тім, що у кваліфікації за перемогу дається один бал (нічия – 0,5 очка), який ділиться на всіх учасників єврокубків від однієї країни.

У рейтингу УЄФА Україна скоротила відставання від дискваліфікованої Росії. Проте варто нагадати, що європейські чиновники додають країні-агресорці по завершенні сезону 4,333 бали.

Наразі позиція України в таблиці не змінилася – 28 місце. За п'ять сезонів наші клуби набрали 17,850 балів. У ворожої Росії – 18,299, але без урахування сезону 2025/26.

Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА / скриншот з сайту організації

П'ятірка лідерів рейтингу незмінна – Англія, Італія, Іспанія, Німеччина та Франція.

Нагадаємо, що матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбудеться 17 липня. Динамо, Полісся та Олександрія розпочнуть єврокубковий сезон з другого кваліфікаційного раунду.

Динамо зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) (перша гра 2:0). Житомирське Полісся зіграє з переможцем пари Борац (Боснія і Герцеговина) – Санта Колома (Андорра) (перша гра – 1:4), а Олександрія з невдахою пари Ліги Європи АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія) (перша гра – 1:0).