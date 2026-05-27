Верховен подав протест на результат бою з Усиком – чи скасують перемогу українця

Після гучного поєдинку в Єгипті скандал навколо результату не вщухає. Нідерландський кікбоксер перевів історію у юридичну площину, подавши офіційний протест через дострокову зупинку бою.

Ріко Верховен офіційно оскаржив поразку від Олександра Усика після бою в Гізі. Спортивний юрист Ілля Скоропашкін оцінив, чи реально скасувати перемогу українського чемпіона, пише sport-express.ua.

Чому Верховен хоче перегляду результату?

Верховен вважає, що рефері надто рано зупинив бій у 11-му раунді, коли Усик провів серію потужних атак після нокдауну. Нідерландець переконаний, що міг продовжити поєдинок та достояти до фінального гонга.

Після завершення бою команда Верховена одразу подала офіційний протест. Сам спортсмен заявив, що правила мають діяти саме у вирішальні моменти, натякаючи на помилкове рішення судді.

Водночас на момент зупинки бою ситуація на записках суддів була доволі напруженою та рівною.

Що кажуть юристи про шанси скасування перемоги Усика?

Спортивний юрист Ілля Скоропашкін вважає, що шанси Верховена виграти апеляцію мінімальні. За його словами, рішення рефері про зупинку бою у професійному боксі має дуже широкий рівень дискреції, адже пріоритетом є здоров’я спортсмена.

Експерт наголосив, що скасування результату та присвоєння статусу No Contest є винятковою процедурою, яка застосовується лише у надзвичайних випадках. Для цього стороні протесту потрібно довести грубе порушення регламенту або критичну помилку суддівської бригади.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.

Колишній промоутер українця Олександр Красюк вважає, що судді зараховували Усику навіть програні раунди.