Скандал у Польщі: українських гандболісток відмовилися обслуговувати через національність
Гандбольний клуб Рівне провів передсезонний збір у Польщі, де зіграв кілька спарингів та домовився про співпрацю з місцевим клубом. Водночас під час поїздки рівняни зіткнулися з неприємним випадком через ставлення до українців.
Президент ГК Рівне Юрій Ліпський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, що під час перебування у сусідній країні команда потрапила в ситуацію, яка його неприємно здивувала.
Що відбулося у Польщі
За словами керівника рівненського клубу, після приїзду до готелю у місті Каліш делегацію попросили трохи зачекати. Частина гандболісток вирішила скористатися часом та зайти на розташовану неподалік АЗС, щоб придбати каву.
Саме там і стався конфлікт.
Дівчата сходили на заправку взяти каву. Там працювала жінка, яка не захотіла нас обслуговувати навіть за гроші, коли почула, що ми українці. Вона нам нічого не продала,
– розповів Юрій Ліпський.
Президент рівненського клубу наголосив, що йдеться про конкретний випадок, однак, за його словами, подібні настрої він почув і від польських колег.
Президент ГК Рівне Юрій Ліпський розповів про конфлікт/ Фото автора
"До нас ставляться не так, як колись"
Юрій Ліпський зазначив, що після інциденту спілкувався з представниками інших польських клубів. За його словами, деякі з них також звернули увагу на зміни у ставленні частини поляків до українців.
Спілкуючись з іншими колегами з Польщі, вони теж кажуть, що є деякі люди, які до нас ставляться не так, як колись,
– сказав керівник ГК Рівне.
Він пов'язує такі зміни, зокрема, із політичними процесами у сусідній країні.
Думаю, зміна президента у сусідній країні та загальний курс влади вплинули на це,
– додав Ліпський.
При цьому польський збір рівненської команди загалом пройшов продуктивно. Гандболістки зіграли кілька спарингів, а тренерський штаб отримав можливість оцінити новачків та їхню адаптацію в колективі.
Польський клуб запропонував співпрацю
Попри неприємний епізод, поїздка завершилася конкретними домовленостями.
Президент польського клубу з Каліша запропонував ГК Рівне підписати меморандум про співпрацю. Йдеться як про дорослі, так і про дитячі команди.
Польська сторона готова приймати український клуб у себе та організовувати спільні турніри. Для ГК Рівне це може стати можливістю регулярно проводити міжнародні матчі та розвивати співпрацю на рівні дитячого гандболу.
ГК Рівне може обмінюватися досвідом з поляками/ Фото автора
Водночас основна увага клубу зараз зосереджена на старті нового сезону жіночої Суперліги. Влітку рівненський колектив підсилили гравчині збірної України, а також прийшла нова тренерка. Керівництво окреслило перед командою завдання потрапити у топ-3 Суперліги. Рівне розпочне новий чемпіонат 13 вересня матчем проти чинних чемпіонок – львівської Галичанки.