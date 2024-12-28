В німецькому Гельзенкірхені відбулась Різдвяна гонка з біатлону. На стадіоні "Шальке" виступили десять збірних-дуетів, серед яких була і Україна, повідомляє 24 Канал.

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З третього на сьоме

Нашу збірну представляли Дмитро Підручний та Юлія Джима. Ця ж пара брала участь і у минулорічній Різдвяній гонці, посівши у підсумку восьму сходинку.

Цього разу в українців були надії на кращий результат. Змагання почались з перестрілки, де Підручний посів третє місце після норвежців Стурли Легрейд та Кароліне Кноттен.

Продовжили українці дивувати і у масстарті. Там Дмитро та Юлія також завершили третіми, відставши від лідерів трохи більше ніж на хвилину. Проте етап переслідування склався не найкращим чином для українців.

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Наша команда допустила шість промахів та вимушена була змиритися із сьомим місцем. Минулорічні переможці Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод з Франції були шостими, а найкращими у 2024-му стали вище згадані норвежці Стурла Легрейд та Кароліне Кноттен.

Результати Різдвяної гонки-2024 у Гельзенкірхені: