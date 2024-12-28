В німецькому Гельзенкірхені відбулась Різдвяна гонка з біатлону. На стадіоні "Шальке" виступили десять збірних-дуетів, серед яких була і Україна, повідомляє 24 Канал.
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З третього на сьоме
Нашу збірну представляли Дмитро Підручний та Юлія Джима. Ця ж пара брала участь і у минулорічній Різдвяній гонці, посівши у підсумку восьму сходинку.
Цього разу в українців були надії на кращий результат. Змагання почались з перестрілки, де Підручний посів третє місце після норвежців Стурли Легрейд та Кароліне Кноттен.
Продовжили українці дивувати і у масстарті. Там Дмитро та Юлія також завершили третіми, відставши від лідерів трохи більше ніж на хвилину. Проте етап переслідування склався не найкращим чином для українців.
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Наша команда допустила шість промахів та вимушена була змиритися із сьомим місцем. Минулорічні переможці Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод з Франції були шостими, а найкращими у 2024-му стали вище згадані норвежці Стурла Легрейд та Кароліне Кноттен.
Результати Різдвяної гонки-2024 у Гельзенкірхені:
Стурла Легрейд / Кароліне Кноттен (Норвегія)
Юстус Штрелов / Анна Вайдель (Німеччина) +30,4
Філіп Наврат / Франциска Пройс (Німеччина) +33,1
Флоран Клод / Лотте Ліє (Бельгія) +34,8
Єспер Нелін / Анна Магнуссон (Швеція) +36,1
Фаб'єн Клод / Жулія Сімон (Франція) +1:56,3
Дмитро Підручний / Юлія Джима (Україна) +2:07,7
Яков Фак / Полона Клеменчич (Словенія) +2:10,5
Міхал Крчмарж / Джессіка Їслова (Чехія) +2:14,3
Андрейс Расторгуєвс / Байба Бендіка (Латвія) +2:37,1