УАФ намагалася натуралізувати у збірну України шотландського форварда

УАФ зробила крок, аби залучити до збірної України одного з найрезультативніших нападників чемпіонату Швеції. Втім, футболіст уже озвучив свою позицію.

Українська асоціація футболу працює над пошуком виконавців, які мають право представляти "синьо-жовтих" завдяки своєму походженню. Одним із таких футболістів став шотландський нападник Роббі Юр, який нині демонструє високу результативність у Швеції, передає 24 Канал.

Що відомо про інтерес УАФ до Юра?

Українська асоціація футболу контактувала з 22-річним шотландським форвардом Роббі Юром, який має українське коріння. Про це футболіст розповів в інтерв'ю BBC.

За словами нападника, представники УАФ зв'язувалися з ним неодноразово – як протягом останніх кількох місяців, так і минулого року. Водночас він не має наміру поспішати з остаточним рішенням щодо міжнародної кар'єри.

Контакти дійсно були. Але я не збираюся поспішати з прийняттям рішення. Я точно відчуваю, що хотів би грати за Шотландію. Моя мета – одного дня зіграти за збірну Шотландії,

– заявив Юр.

Форвард також наголосив, що зараз зосереджений насамперед на виступах за клуб, адже саме успішна гра повинна відкрити йому двері до національної команди. Він додав, що готовий розпочати міжнародний шлях і через молодіжну команду.

Футболіст має досвід виступів за юнацьку збірну Шотландії U-19.

Один із найкращих бомбардирів сезону

Наразі Роббі Юр виступає за шведський Сіріус і проводить найкращий відрізок у своїй кар'єрі. В 11 матчах поточного сезону нападник уже забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі, ставши одним із найрезультативніших гравців чемпіонату.

Право представляти Україну футболіст має завдяки українському походженню дідуся та бабусі. Попри це, сам Юр наразі віддає перевагу можливості виступати за Шотландію.

Варто зазначити, що останнім часом УАФ активно працює над залученням футболістів із українським корінням. Одним із таких прикладів став Патрік Сикут із англійського Пітерборо, який уже виступає за юнацьку збірну України U-19 на чемпіонаті Європи-2026.