Лідер Барселони ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії та матчі 1/2 Ліги чемпіонів
- Роберт Левандовські отримав травму, через що може пропустити близько місяця.
- Левандовські ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії проти Реала та півфінали Ліги чемпіонів проти Інтера.
- У поточному сезоні Левандовський зіграв у 48 матчах за Барселону, забивши 40 голів та здійснивши 3 гольові передачі.
У суботу, 19 квітня, відбувся 32-й тур Ла Ліги-2024/2025. В одному з матчів іспанського чемпіонату Барселона вдома зіграла проти Сельти.
Каталонці змогли здійснити неймовірний камбек, вирвавши перемогу з рахунком 4:3. Проте "синьо-гранатові" залишились без Роберта Левандовського, пише 24 канал.
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Що трапилось з Левандовські
Гаві вимушено замінив Роберта Левандовські на 78 хвилині матчу між Барселоною та Сельтою. У клубі заявили, що польський форвард може пропустити наступні матчі.
За даними AS, у голеадора "синьо-гранатових" розрив м'яза задньої поверхні стегна. Якщо травма підтвердиться Левандовські проведе близько місяця у лазареті.
Таким чином Роберт пропустить важливі матчі Барселони. Каталонці зіграють 26 квітня у фіналі Кубка Іспанії проти Реала та зустрінуться у півфіналі Ліги чемпіонів з Інтером – 30 квітня та 6 травня.
У поточній кампанії Роберт Левандонвські зіграв у 48 матчах за Барселону в усіх турнірах. На рахунку польського голеадора сорок забитих м'ячів і три гольові передачі.