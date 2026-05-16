У суботу, 16 травня, стало відомо, що легенда збірної Польщі Роберт Левандовський покине Барселону після завершення сезону 2025/26. Про це спортсмен сповістив у своєму інстаграм.

Що сказав Левандовський?

Знаковий нападник подякував фанатам, клубу та безпосередньо президенту Барселони. За словами Роберта, він виконав свою місію у клубі, адже команда виграла три різні титули за чотири сезони.

Я ніколи не забуду любов, яку отримував від уболівальників з перших моїх днів. Каталонія – моє місце на цій землі. Дякую кожному, кого я зустрів за ці чотири прекрасні роки. Особлива подяка президенту Лапорті за те, що дав мені можливість прожити найнеймовірнішу главу в моїй кар'єрі. Барселона повернулася туди, де їй і слід бути,

– сказав Левандовський.

Своє звернення польський футболіст вмістив у прощальний відеоролик. Паралельно його відхід підтвердив офіційний сайт Барселони.

Символічне прощання футболіста з Барселоною: дивіться відео

Відтепер відомо, що футболісту збірної Польщі залишилось провести за актуальний клуб не більше двох матчів.

Коли Левандовський ще може зіграти за Барселону?

У матчі 36 туру Ла Ліги каталонський клуб проведе завершальний домашній поєдинок цього сезону. У неділю, 17 травня, Барселона прийме севільський Бетіс. Матч розпочнеться о 22.15 за київським часом, тоді й відбудеться прощання поляка з домашніми трибунами.

В останньому турі чемпіонату, 23 травня, Барселона зіграє виїзний матч проти Валенсії.

Що відомо про майбутній клуб Левандовського?

Станом на 16 травня незрозуміло у якій саме команді він продовжить кар’єру. Ще 14 травня польські ЗМІ відправляли його до Саудівської Аравії.

Але згодом з’явилась інформація, що він не домовився з Аль-Хілялем. Про це у соцмережі Х написав провідний футбольний інсайдер Фабрісіо Романо.

