В субботу, 16 мая, стало известно, что легенда сборной Польши Роберт Левандовский покинет Барселону после завершения сезона 2025/26. Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграм.

Знаковый нападающий поблагодарил фанатов, клуба и непосредственно президента Барселоны. По словам Роберта, он выполнил свою миссию в клубе, ведь команда выиграла три разных титула за четыре сезона.

Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с первых моих дней. Каталония – мое место на этой земле. Спасибо каждому, кого я встретил за эти четыре прекрасных года. Особая благодарность президенту Лапорте за то, что дал мне возможность прожить самую невероятную главу в моей карьере. Барселона вернулась туда, где ей и следует быть,

– сказал Левандовский.

Свое обращение польский футболист поместил в прощальный видеоролик. Параллельно его уход подтвердил официальный сайт Барселоны.

Символическое прощание футболиста с Барселоной: смотрите видео

Теперь известно, что футболисту сборной Польши осталось провести за актуальный клуб не более двух матчей.

Когда Левандовский еще может сыграть за Барселону?

В матче 36 тура Ла Лиги каталонский клуб проведет завершающий домашний поединок этого сезона. В воскресенье, 17 мая, Барселона примет севильский Бетис. Матч начнется в 22.15 по киевскому времени, тогда и состоится прощание поляка с домашними трибунами.

В последнем туре чемпионата, 23 мая, Барселона сыграет выездной матч против Валенсии.

Что известно о будущем клубе Левандовского?

По состоянию на 16 мая непонятно в какой именно команде он продолжит карьеру. Еще 14 мая польские СМИ отправляли его в Саудовскую Аравию.

Но впоследствии появилась информация, что он не договорился с Аль-Хилялем. Об этом в соцсети Х написал ведущий футбольный инсайдер Фабрисио Романо.

