Sport News 24 Футбол Левандовський ухвалив важливе рішення – чи стосується воно матчу проти України
16 травня, 16:50
3

Олександр Щербатих
Основні тези
  • Роберт Левандовський оголосив, що покине Барселону після завершення сезону 2025/26, подякувавши фанатам та керівництву клубу за підтримку.
  • Невідомо, в якій команді Левандовський продовжить кар’єру, але він ще може зіграти за Барселону два матчі, один з яких проти Бетісу 17 травня.
Слухати новину 00:51 хв

Форвард Барселони Роберт Левандовський оголосив про те, що найближчим часом відбуватиметься у його кар’єрі. Легендарний нападник опублікував заяву.

У суботу, 16 травня, стало відомо, що легенда збірної Польщі Роберт Левандовський покине Барселону після завершення сезону 2025/26. Про це спортсмен сповістив у своєму інстаграм

До теми Легенда польського футболу може опинитися в Серії А Що сказав Левандовський? 

Знаковий нападник подякував фанатам, клубу та безпосередньо президенту Барселони. За словами Роберта, він виконав свою місію у клубі, адже команда виграла три різні титули за чотири сезони. 

Я ніколи не забуду любов, яку отримував від уболівальників з перших моїх днів. Каталонія – моє місце на цій землі. Дякую кожному, кого я зустрів за ці чотири прекрасні роки. Особлива подяка президенту Лапорті за те, що дав мені можливість прожити найнеймовірнішу главу в моїй кар'єрі. Барселона повернулася туди, де їй і слід бути, 
– сказав Левандовський. 

Своє звернення польський футболіст вмістив у прощальний відеоролик. Паралельно його відхід підтвердив офіційний сайт Барселони

Символічне прощання футболіста з Барселоною: дивіться відео

Відтепер відомо, що футболісту збірної Польщі залишилось провести за актуальний клуб не більше двох матчів. 

Коли Левандовський ще може зіграти за Барселону? 

У матчі 36 туру Ла Ліги каталонський клуб проведе завершальний домашній поєдинок цього сезону. У неділю, 17 травня, Барселона прийме севільський Бетіс. Матч розпочнеться о 22.15 за київським часом, тоді й відбудеться прощання поляка з домашніми трибунами. 

В останньому турі чемпіонату, 23 травня, Барселона зіграє виїзний матч проти Валенсії. 

Що відомо про майбутній клуб Левандовського? 

Станом на 16 травня незрозуміло у якій саме команді він продовжить кар’єру. Ще 14 травня польські ЗМІ відправляли його до Саудівської Аравії. 

Але згодом з’явилась інформація, що він не домовився з Аль-Хілялем. Про це у соцмережі Х написав провідний футбольний інсайдер Фабрісіо Романо

Чи стане легендарний Поляк суперником збірної України? 

  • Раніше стало відомо, що 31 травня Україна проведе товариський поєдинок проти Польщі, який відбудеться 31 травня у Вроцлаві. Поки немає офіційної інформації про участь Левандовського у грі та щодо його продовження кар’єри на рівні збірних.
  • В інтерв’ю для ютуб-каналу Kanał Sportowy головний тренер національної команди Ян Урбан зазначив, що переконує 37-річного нападника продовжити виступи за "біло-червоних".

