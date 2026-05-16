Левандовський ухвалив важливе рішення – чи стосується воно матчу проти України
- Роберт Левандовський оголосив, що покине Барселону після завершення сезону 2025/26, подякувавши фанатам та керівництву клубу за підтримку.
- Невідомо, в якій команді Левандовський продовжить кар’єру, але він ще може зіграти за Барселону два матчі, один з яких проти Бетісу 17 травня.
Форвард Барселони Роберт Левандовський оголосив про те, що найближчим часом відбуватиметься у його кар’єрі. Легендарний нападник опублікував заяву.
У суботу, 16 травня, стало відомо, що легенда збірної Польщі Роберт Левандовський покине Барселону після завершення сезону 2025/26. Про це спортсмен сповістив у своєму інстаграм.
Що сказав Левандовський?
Знаковий нападник подякував фанатам, клубу та безпосередньо президенту Барселони. За словами Роберта, він виконав свою місію у клубі, адже команда виграла три різні титули за чотири сезони.
Я ніколи не забуду любов, яку отримував від уболівальників з перших моїх днів. Каталонія – моє місце на цій землі. Дякую кожному, кого я зустрів за ці чотири прекрасні роки. Особлива подяка президенту Лапорті за те, що дав мені можливість прожити найнеймовірнішу главу в моїй кар'єрі. Барселона повернулася туди, де їй і слід бути,
– сказав Левандовський.
Своє звернення польський футболіст вмістив у прощальний відеоролик. Паралельно його відхід підтвердив офіційний сайт Барселони.
Символічне прощання футболіста з Барселоною: дивіться відео
Відтепер відомо, що футболісту збірної Польщі залишилось провести за актуальний клуб не більше двох матчів.
Коли Левандовський ще може зіграти за Барселону?
У матчі 36 туру Ла Ліги каталонський клуб проведе завершальний домашній поєдинок цього сезону. У неділю, 17 травня, Барселона прийме севільський Бетіс. Матч розпочнеться о 22.15 за київським часом, тоді й відбудеться прощання поляка з домашніми трибунами.
В останньому турі чемпіонату, 23 травня, Барселона зіграє виїзний матч проти Валенсії.
Що відомо про майбутній клуб Левандовського?
Станом на 16 травня незрозуміло у якій саме команді він продовжить кар’єру. Ще 14 травня польські ЗМІ відправляли його до Саудівської Аравії.
Але згодом з’явилась інформація, що він не домовився з Аль-Хілялем. Про це у соцмережі Х написав провідний футбольний інсайдер Фабрісіо Романо.
Чи стане легендарний Поляк суперником збірної України?
- Раніше стало відомо, що 31 травня Україна проведе товариський поєдинок проти Польщі, який відбудеться 31 травня у Вроцлаві. Поки немає офіційної інформації про участь Левандовського у грі та щодо його продовження кар’єри на рівні збірних.
- В інтерв’ю для ютуб-каналу Kanał Sportowy головний тренер національної команди Ян Урбан зазначив, що переконує 37-річного нападника продовжити виступи за "біло-червоних".