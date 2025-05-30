Єдина українка: Світоліна у важкому поєдинку пробилась в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Перша ракетка України продовжує свій шлях на головному ґрунтовому турнірі року. Наступною суперницею Світоліної стане кривдниця Юлії Стародубцевої.

У Парижі продовжується другий турнір Grand Slam у 2025 році Ролан Гаррос. Серед учасниць жіночого змагання були п'ять українок, в тому числі й Еліна Світоліна, повідомляє 24 Канал.

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Успіх Еліни

Одеситка пройшла вже двох опоненток та вийшла в 1/16 фіналу. Суперницею Еліни стала американка Бернарда Пера, яка посідає 83 місце в рейтингу WTA.

Світоліна була явною фавориткою в цій парі. Проте Пера дала серйозний бій українці та в обох сетах доводила справу до тайбрейків. У першому дівчини видали три брейки поспіль, а ближче до кінця сету відновили паритет.

Зрештою Еліна взяла гору на тайбрейку з рахунком 7:5. У другому сеті суперниці навпаки стали віддавати "свої" гейми ближче до кінця сету. Втім підсумок виявився той самий, рахунок на тайбрейку був аналогічний.

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Таким чином Світоліна втретє поспіль виходить в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Її суперницею стане четверта ракетка світу Ясміне Паоліні. Італійка у минулому раунді вибила зі змагання Юлію Стародубцеву.