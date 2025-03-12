Довбик веде Рому до тріумфу в Лізі Європи: які шанси у "вовків" в бою проти Атлетіка

Італійська команда набрала неймовірну ходу протягом останнього місяця. Римляни вже вибили з Ліги Європи Порту, а також зробили перший крок задля підсумкового тріумфу над Атлетіком.

У четвер, 13 березня, в Лізі Європи 2024-2025 пройдуть матчі-відповіді 1/8 фіналу. В одному з центральних поєдинків дня в Більбао місцевий Атлетік прийматиме Рому, повідомляє 24 Канал. Початок – о 19:45 за київським часом.

До теми Тренер Роми приховано наїхав на Довбика після перемоги в Серії А: що сказав Раньєрі

Рома мчить до трофея

Римський клуб катастрофічно розпочав поточний сезон та вже двічі встиг змінити головного тренера. І ось лише у 2025 році під керівництвом Клаудіо Раньєрі Рома почала приносити результат.

"Вовки" здобули п'ять поспіль перемог в Серії А, що дозволило команді застрибнути на сьому сходинку. Крім того, в плей-оф Ліги Європи Рома вже вибили непростий Порту, а також вирвала вдома перемогу над Атлетіком (2:1).

Самі ж баски вражаюче провели основну стадію турніру, вигравши шість з 8-ми зустрічей. В чемпіонаті ж підопічні Вальверде йдуть четвертими, випереджаючи Вільярреал на п'ять балів.

Прогноз Favbet

Фаворитом на вихід у чвертьфінал завдяки перемозі у першій грі вважається Рома. Її підсумковий успіх оцінюється у 1,61, тоді як Атлетіка – у 2,40. Втім безпосередньо у цьому матчі більше шансів на перемогу мають господарі:

перемога Атлетіка – 1,99

нічия – 3,65

перемога Роми – 4,40

Читайте також Тренер Роми назвав проблему Довбика, яка його засмучує

Вірогідність серії пенальті дорівнює 5,50. При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,18, тоді як на ТМ2,5 – 1,84.

Гол від Артема Довбика оцінюється у 2,80. Останнім часом українець не завжди отримує місце у старті від тренера, проте у цьому сезоні вже встиг забити саме він залишається головним бомбардиром "вовків" – 14 голів у 36-ти матчах.