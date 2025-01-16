Довбик тягне Рому в єврокубки: кризові римляни спробують прибити команду Маліновського

Рома відверто не вражає у цьому сезоні та близька до невиходу в єврокубки. Тим не менше, увага українців прикута до цього клубу через форварда збірної України.

У п'ятницю, 17 січня, в чемпіонаті Італії 2024-2025 розпочнеться 21 тур Серії А. У стартовій грі вікенду столична Рома прийматиме Дженоа, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Рома у кризі

Римляни продовжують страждати цього сезону. Попри зміну вже двох наставників "вовки" не можуть вибратися із середини таблиці. Під керівництвом Клаудіо Раньєрі Рома виграла лише близько 50% своїх матчів.

Наразі столична команда посідає аж 10 місце, маючи аж восьмиочкове відставання від єврокубкової зони. Важливою частиною Роми залишається Артем Довбик, чия результативність залишається непоганою попри провали команди.

У 25 матчах за клуб українець забив 10 голів та віддав два асисти. Зараз Артем у непоганій формі, в останніх п'яти зустрічах він записав на свій рахунок шість результативних дій.

Наступним його суперником стане Дженоа, де виступає Руслан Маліновський. Правда, наразі хавбек продовжує заліковувати перелом, який стався у вересні, тому зіграти проти римлян не зможе.

"Грифони" вже також змінили наставника. Під керівництвом Патріка Вієйра результати трохи покращились, Дженоа піднялась із зони вильоту на 11-ту сходинку. Гандикап тепер складає п'ять очок.

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У звітній же грі генуезці будуть андердогами у протистоянні. Коефіцієнт на успіх Дженоа становить 6,20, тоді як Роми – 1,58. Нічия ж оцінюється у 4,10.

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів на "Стадіо Олімпіко". На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,95, тоді як на ТМ2,5 – 1,91.

Останнім часом Дженоа є відносно зручним суперником для Роми. В останніх дев'яти очних битвах "вовки" тріумфували шість разів. Зате єдина перемога "грифонів" була дуже впевненою – 4:1 минулого сезону.