У неділю, 27 квітня, в чемпіонаті Італії відбудуться матчі 34 туру сезону 2024-2025. Центральна зустріч відбудеться у Мілані, де місцевий Інтер прийматиме Рому, повідомляє 24 Канал. Початок – о 16:00 за київським часом.

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"Вовки" проти "зміїв"

Команда Клаудіо Раньєрі набрала потужну ходу у 2025 році. Римляни не програли досі жодної зустрічі в Серії А, при цьому у лютому-березні видали семиматчеву переможну серію.

Як підсумок, Рома увірвалась в боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. За п'ять турів до завершення чемпіонату "вовки" йдуть сьомими, проте відстають від топ-4 всього на три бали.

Найближчий матч на фінішному відрізку Рома проведе на полі чинного чемпіона та лідера Серії А. Інтер демонстрував впевнену гру взимку, але у квітні частіше розчаровував.

В останніх трьох іграх чемпіонату міланці виграли лише раз, а на цьому тижні ще і вилетіли з Кубка через розгромну поразку Мілану. Наразі команда Сімоне Індзагі ділить першу сходинку в Серії А із Наполі.

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Прогноз Favbet

У звітній грі фаворитом очікувано буде Інтер. Коефіцієнт на перемогу "неррадзурі" становить 1,81, тоді як Роми – 4,65. Нічия ж оцінюється у 3,65 згідно з котируваннями від Favbet.

При цьому експерти не очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,04, тоді як на ТМ2,5 – 1,83. Головною ударною силою в нападі Роми залишається Артем Довбик.

Цього сезону українець оформив вже 16 голів у всіх турнірах, проте Клаудіо Раньєрі незадоволений його формою та часто залишає на лаві запасних. Ймовірність голу Артема у цій зустрічі становить 2,75.