В воскресенье, 27 апреля, в чемпионате Италии состоятся матчи 34 тура сезона 2024-2025. Центральная встреча состоится в Милане, где местный Интер будет принимать Рому, сообщает 24 Канал. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

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"Волки" против "змеев"

Команда Клаудио Раньери набрала мощный ход в 2025 году. Римляне не проиграли до сих пор ни одной встречи в Серии А, при этом в феврале-марте выдали семиматчевую победную серию.

Как итог, Рома ворвалась в борьбу за место в Лиге чемпионов. За пять туров до завершения чемпионата "волки" идут седьмыми, однако отстают от топ-4 всего на три балла.

Ближайший матч на финишном отрезке Рома проведет на поле действующего чемпиона и лидера Серии А. Интер демонстрировал уверенную игру зимой, но в апреле чаще разочаровывал.

В последних трех играх чемпионата миланцы выиграли лишь раз, а на этой неделе еще и вылетели из Кубка из-за разгромного поражения Милану. Сейчас команда Симоне Индзаги делит первую строчку в Серии А с Наполи.

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Прогноз Favbet

В отчетной игре фаворитом ожидаемо будет Интер. Коэффициент на победу "неррадзури" составляет 1,81, тогда как Ромы – 4,65. Ничья же оценивается в 3,65 согласно котировкам от Favbet.

При этом эксперты не ожидают результативной встречи. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,04, тогда как на ТМ2,5 – 1,83. Главной ударной силой в нападении Ромы остается Артем Довбык.

В этом сезоне украинец оформил уже 16 голов во всех турнирах, однако Клаудио Раньери недоволен его формой и часто оставляет на скамейке запасных. Вероятность гола Артема в этой встрече составляет 2,75.