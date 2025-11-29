Рома несподівано лідирує в Серії А: які шанси у команди Довбика в бою проти Наполі

Поточний лідер турнірної таблиці Рома прийматиме чинного чемпіона Наполі. Зустріч розпочнеться 30 листопада о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чи залишиться Рома лідером Серії А?

Римський клуб нарешті вийшов із кризи після приходу Джан П'єро Гасперіні влітку. "Вовки" впевнено стартували в чемпіонаті, вигравши 9 з 12-ти зустрічей.

Це дозволило Ромі вирватися в лідери після минулого вікенду. Римляни випереджають на два бали Мілан та свого конкурента по звітному матчу Наполі.

Підопічні Антоніо Конте невдало стартували в листопаді, здобувши тільки один бал в іграх проти Комо та Болоньї. Втім перемога над Аталантою тиждень тому залишила неаполітанців у боротьбі за Скудетто.

Прогноз букмекера

Зрештою у звітному матчі фаворитом вважається Рома по лінії betking. Перемога "вовків" оцінена у 2,62, тоді як успіх Наполі – у 3,14. На нічию ж виставлений коефіцієнт 2,85.

При цьому експерти не очікують на велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить аж 2,50, тоді як ТМ2,5 – 1,50. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 2,10.

