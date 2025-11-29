Рома несподівано лідирує в Серії А: які шанси у команди Довбика в бою проти Наполі

Поточний лідер турнірної таблиці Рома прийматиме чинного чемпіона Наполі. Зустріч розпочнеться 30 листопада о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Чи залишиться Рома лідером Серії А?
Римський клуб нарешті вийшов із кризи після приходу Джан П'єро Гасперіні влітку. "Вовки" впевнено стартували в чемпіонаті, вигравши 9 з 12-ти зустрічей.
Це дозволило Ромі вирватися в лідери після минулого вікенду. Римляни випереджають на два бали Мілан та свого конкурента по звітному матчу Наполі.
Підопічні Антоніо Конте невдало стартували в листопаді, здобувши тільки один бал в іграх проти Комо та Болоньї. Втім перемога над Аталантою тиждень тому залишила неаполітанців у боротьбі за Скудетто.
Прогноз букмекера
Зрештою у звітному матчі фаворитом вважається Рома по лінії betking. Перемога "вовків" оцінена у 2,62, тоді як успіх Наполі – у 3,14. На нічию ж виставлений коефіцієнт 2,85.
При цьому експерти не очікують на велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить аж 2,50, тоді як ТМ2,5 – 1,50. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 2,10.
*Коефіцієнти подані станом на 00:15 29.11.2025
Як справи у Артема Довбика?
- Нападник збірної України переживає непростий час в Ромі. Минулого сезону Артем був основним форвардом "вовків", а тепер нерідко не потрапляє в основу команди.
- На початку березня форвард отримав травму стегна, через яку пропустив матчі збірної України. Участь Довбика у матчі проти Наполі неможлива.
- У поточній кампанії Артем відіграв 14 матчів, оформивши по два голи та асисти. Його головним конкурентом за місце в основі є Еван Фергюсон, якого орендували у Брайтона.
- Проте статистика ірландця ще більш скромна – один гол у 12-ти матчах. До слова, Довбиком активно цікавиться Мілан та інші клуби Серії А. Є ймовірність, що Артем змінить команду вже найближчої зими.