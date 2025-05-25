Рома готова продати Довбика: клуб вже знайшов заміну українцю

Артем Довбик, ймовірно, покине Рому вже влітку цього року. Українським форвардом "вовків" цікавляться інші європейські клуби, зокрема з Італії.

Рома не проти продати Артема Довбика в найближче трансферне вікно. Ба більше, римляни знайшли заміну українському форварду, повідомляє 24 канал із посиланням на Il Romanista.

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Кого знайшли римляни

Артем Довбик зацікавив гранд італійського футболу. Український форвард влітку може опинитись у міланському Інтері. Якщо "нерадзуррі" зроблять хорошу пропозицію "вовки" відпустять нападника.

Рома готова позбутись Артема Довбика ще за однієї умови. Римляни продадуть українця, якщо зможуть домовитись про трансфер італійця Лоренцо Лукки, який виступає за Удінезе.

До слова. Артем Довбик у сезоні 2024/2025 забив 17 голів у 45 матчах за Рому. Тоді як Лоренцо Лукка оформив 14 голів за 36 ігор у складі Удінезе.

Раніше з'явилась інформація, що відомий іспанський клуб розглядає трансфер Артема Довбика влітку цього року.