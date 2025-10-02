Рома не змогла здобути бодай очко в матчі другого туру Ліги Європи проти Лілля. Одним з антигероїв зустрічі став нападник збірної України Артем Довбик.

В Лізі Європи відбулись матчі 2 туру основної стадії сезону 2025-2026. Турнір проходить без команд з України, проте серед учасників є один з наших легіонерів, повідомляє 24 Канал.

Як не щастило Довбику?

Мова про Артема Довбика, який бореться за місце в основі Роми. В останньому матчі в рамках Серії А нападник вийшов в основі та забив свій перший гол за "вовків" в цьому сезоні.

Проте проти Лілля в ЛЄ Довбик залишився на лаві запасних. Гасперіні знову довірив місце в основі Фергюсону і знову помилився. Ірландець вкотре залишив поле без забитого голу.

На 70-й хвилині Еван поступився місцем як раз Довбику. На той момент французи вигравали з рахунком 1:0 завдяки ранньому голу від Гаральдсона.

Ключовий момент матчу стався на 85-й хвилині, коли Рома заробила право на пенальті. Довбик підійшов до позначки, проте його постріл парирував кіпер Лілля Озер.

Суддя ж постановив перебити удар, адже воротар зарано вийшов з лінії. Проте і другу спробу Артем не реалізував! Озер відбив м'яч, але рефері цього виявилось замало.

Він побачив, що турок вдруге зарано вийшов з лінії воріт та змусив Рому втретє пробити. Цього разу замість Довбика пішов пробивати Суле. Але Озер і третій раз був на висоті.

Цього разу суддя вже не скасовував удар, адже воротар не порушив правила. Зрештою римляни не змогли вирвати навіть нічию, поступившись вдома з рахунком 0:1.

Ситуація з Довбиком у Ромі