Провал Роми: Довбик примудрився не забити два пенальті поспіль в Лізі Європи
- Артем Довбик двічі не забив пенальті в матчі Ліги Європи проти Лілля
- Рома програла французам з рахунком 0:1, а кіпер Лілля відбив три пенальті.
Рома не змогла здобути бодай очко в матчі другого туру Ліги Європи проти Лілля. Одним з антигероїв зустрічі став нападник збірної України Артем Довбик.
В Лізі Європи відбулись матчі 2 туру основної стадії сезону 2025-2026. Турнір проходить без команд з України, проте серед учасників є один з наших легіонерів, повідомляє 24 Канал.
Як не щастило Довбику?
Мова про Артема Довбика, який бореться за місце в основі Роми. В останньому матчі в рамках Серії А нападник вийшов в основі та забив свій перший гол за "вовків" в цьому сезоні.
Проте проти Лілля в ЛЄ Довбик залишився на лаві запасних. Гасперіні знову довірив місце в основі Фергюсону і знову помилився. Ірландець вкотре залишив поле без забитого голу.
На 70-й хвилині Еван поступився місцем як раз Довбику. На той момент французи вигравали з рахунком 1:0 завдяки ранньому голу від Гаральдсона.
Ключовий момент матчу стався на 85-й хвилині, коли Рома заробила право на пенальті. Довбик підійшов до позначки, проте його постріл парирував кіпер Лілля Озер.
Як Рома не забила три пенальті поспіль: дивитися відео
Суддя ж постановив перебити удар, адже воротар зарано вийшов з лінії. Проте і другу спробу Артем не реалізував! Озер відбив м'яч, але рефері цього виявилось замало.
Він побачив, що турок вдруге зарано вийшов з лінії воріт та змусив Рому втретє пробити. Цього разу замість Довбика пішов пробивати Суле. Але Озер і третій раз був на висоті.
Цього разу суддя вже не скасовував удар, адже воротар не порушив правила. Зрештою римляни не змогли вирвати навіть нічию, поступившись вдома з рахунком 0:1.
Огляд матчу Рома – Лілль: дивитися відео
Ситуація з Довбиком у Ромі
- Рома йде в середині турнірної таблиці Ліги Європи, маючи 3 очки після двох матчів. У першому турі підопічні Гасперіні переграли на виїзді інший французький клуб Ніццу.
- В чемпіонаті Італії римляни набрали 12 балів у п'яти турах. Це дозволяє їм ділити перше місце із Міланом та Наполі, які попереду завдяки кращій різниці голів.
- Довбик став гравцем Роми влітку 2024 року. Трансфер українця з Жирони обійшовся "вовкам" у 30 мільйонів євро.
- У свій дебютний сезон Артем оформив 17 голів, ставши найкращим бомбардиром команди. Самі ж римляни фінішували п'ятими у Серії А.
- Влітку Рома призначила нового тренера Джан П'єро Гасперіні, який перестав довіряти Довбику. Основним форвардом став Еван Фергюсон, який був орендований у Брайтона.
- Втім у ірландця поки немає голів у поточному сезоні, тоді як Довбик забив один м'яч у шести зустрічах. Контракт Артема із Ромю чинний до 2029 року.