Рома не смогла добыть хотя бы очко в матче второго тура Лиги Европы против Лилля. Одним из антигероев встречи стал нападающий сборной Украины Артем Довбык.

В Лиге Европы состоялись матчи 2 тура основной стадии сезона 2025-2026. Турнир проходит без команд из Украины, однако среди участников есть один из наших легионеров, сообщает 24 Канал.

Как не везло Довбику?

Речь об Артеме Довбике, который борется за место в основе Ромы. В последнем матче в рамках Серии А нападающий вышел в основе и забил свой первый гол за "волков" в этом сезоне.

Однако против Лилля в ЛЕ Довбик остался на скамейке запасных. Гасперини снова доверил место в основе Фергюсону и снова ошибся. Ирландец в очередной раз покинул поле без забитого гола.

На 70-й минуте Эван уступил место как раз Довбику. На тот момент французы выигрывали со счетом 1:0 благодаря раннему голу от Гаральдсона.

Ключевой момент матча произошел на 85-й минуте, когда Рома заработала право на пенальти. Довбик подошел к отметке, однако его выстрел парировал кипер Лилля Озер.

Судья же постановил перебить удар, ведь вратарь рано вышел с линии. Однако и вторую попытку Артем не реализовал! Озер отбил мяч, но рефери этого оказалось мало.

Он увидел, что турок второй раз рано вышел с линии ворот и заставил Рому в третий раз пробить. На этот раз вместо Довбика пошел пробивать Суле. Но Озер и третий раз был на высоте.

На этот раз судья уже не отменял удар, ведь вратарь не нарушил правила. В итоге римляне не смогли вырвать даже ничью, уступив дома со счетом 0:1.

