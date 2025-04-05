Цього вікенду в чемпіонаті Італії 2024-2025 пройдуть матчі 31 туру. На неділю, 6 квітня, винесена центральна гра цих вихідних, в якій Рома прийматиме Ювентус, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

До теми Довбик у вогні: Артем забив ефектний гол за Рому та приніс їй сьому перемогу в Серії А поспіль

Бій за Лігу чемпіонів

Команди наразі є сусідами в турнірній таблиці Серії А, хоча початок сезону видався геть різним для команд. Ювентус половину дистанції пройшов без поразок та навіть декларував чемпіонські амбіції.

Втім велика кількість нічиїх відкинула команду Мотти від лідерів. А вже у 2025-му туринці тричі програли в Серії А та наразі перебувають на п'ятій сходинці. Відставання від зони Ліги чемпіонів – всього один бал.

Рома ж навпаки катастрофічно почала сезон і була близькою до зони вильоту. "Вовки" двічі міняли тренера і лише цього року у Клаудіо Раньєрі почало щось виходити. Зараз римляни на ходу та мають серію із семи перемог поспіль в чемпіонаті.

Завдяки цьому Рома вийшла на шосте місце, яке ділить із Лаціо. Відставання від Ювентуса складає три бали. Головною ударною силою "вовків" залишається Артем Довбик, який цього сезону забив вже 16 голів у 39-ти зустрічах.

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Прогноз Favbet

Саме тому у звітній зустрічі Favbet віддає невеличку перевагу саме Ромі. Коефіцієнт на її перемогу становить 2,64, тоді як Ювентуса – 3,10. Нічия ж оцінюється у 3,25.

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,26, тоді як на ТМ2,5 – 1,65. Найбільш ймовірним автором голу в матчі вважають саме українського нападника:

Артем Довбик (Рома) – 2,50

Душан Влахович (Ювентус) – 2,90

Рандал Коло Муані (Ювентус) – 3,70

Матіас Суле (Рома) – 4,50

Ніколас Гонсалес (Ювентус) – 4,50

Ельдор Шомуродов (Рома) – 4,50

Кенан Їлдиз (Ювентус) – 4,70

Лоренцо Пеллегріні (Рома) – 4,70

Недивно, що від цього матчу не очікують результативності. У п'яти останніх очних битвах між Ромою та Ювентусом було забито всього шість голів. У першому колі поточного чемпіонату команди розписали нульову нічию.