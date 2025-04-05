В этот уик-энд в чемпионате Италии 2024-2025 пройдут матчи 31 тура. На воскресенье, 6 апреля, вынесена центральная игра этих выходных, в которой Рома будет принимать Ювентус, сообщает 24 Канал. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Бой за Лигу чемпионов

Команды сейчас соседствуют в турнирной таблице Серии А, хотя начало сезона выдалось совершенно разным для команд. Ювентус половину дистанции прошел без поражений и даже декларировал чемпионские амбиции.

Впрочем большое количество ничьих отбросило команду Мотты от лидеров. А уже в 2025-м туринцы трижды проиграли в Серии А и сейчас находятся на пятой строчке. Отставание от зоны Лиги чемпионов – всего один балл.

Рома же наоборот катастрофически начала сезон и была близка к зоне вылета. "Волки" дважды меняли тренера и только в этом году у Клаудио Раньери начало что-то получаться. Сейчас римляне на ходу и имеют серию из семи побед подряд в чемпионате.

Благодаря этому Рома вышла на шестое место, которое делит с Лацио. Отставание от Ювентуса составляет три балла. Главной ударной силой "волков" остается Артем Довбик, который в этом сезоне забил уже 16 голов в 39-ти встречах.

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Прогноз Favbet

Именно поэтому в отчетной встрече Favbet отдает небольшое преимущество именно Роме. Коэффициент на ее победу составляет 2,64, тогда как Ювентуса – 3,10. Ничья же оценивается в 3,25.

При этом эксперты не верят в большое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,26, тогда как на ТМ2,5 – 1,65. Наиболее вероятным автором гола в матче считают именно украинского нападающего:

Артем Довбик (Рома) – 2,50

Душан Влахович (Ювентус) – 2,90

Рандал Коло Муани (Ювентус) – 3,70

Матиас Суле (Рома) – 4,50

Николас Гонсалес (Ювентус) – 4,50

Эльдор Шомуродов (Рома) – 4,50

Кенан Йылдыз (Ювентус) – 4,70

Лоренцо Пеллегрини (Рома) – 4,70

Неудивительно, что от этого матча не ожидают результативности. В пяти последних очных битвах между Ромой и Ювентусом было забито всего шесть голов. В первом круге текущего чемпионата команды расписали нулевую ничью.