У Луцьку прощаються із захисником України, колишнім футболістом збірної Романом Максимюком

У Луцьку, де Роман провів більшу частину свого життя, прощаються із захисником України. Про це повідомляє офіційний сайт Луцької міської ради.

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Як прощаються із захисником України Романом Максимюком

Заходи з прощання із захисником України, колишнім футболістом збірної України Романом Максимюком тривають 22 і 23 жовтня. Зокрема, 22 жовтня траурний кортеж прибув на стадіон "Авангард", де Максимюк грав у складі Волині.

Прощання з Романом Максимюком / Фото з фейсбук-сторінки Романа Бебеха

Прощання з Романом Максимюком / Фото з фейсбук-сторінки Романа Бебеха



Прощання з Романом Максимюком / Фото з фейсбук-сторінки Романа Бебеха

Прощання з Романом Максимюком / Фото з фейсбук-сторінки Романа Бебеха

Потому траурний кортеж прибув до кафедрального собору Святої Трійці. Тут уже 23 жовтня, починаючи з 11:00, почнеться чин похорону. Поховають же військовослужбовця та колишнього футболіста на секторі почесних поховань на міському кладовищі в селищі Гаразджа.

Що відомо про загибель Романа Максимюка

Роман Максимюк вважався безвісти зниклим із 30 січня 2025 року, коли виконував бойове завдання на Покровському напрямку. Після цього родина футболіста почала докладати всіх зусиль, аби з'ясувати, яка ж доля спіткала колишнього гравця збірної України.

Дружина Романа Віра подала заяву про зникнення футболіста, а донька Дарина здала зразки ДНК для проведення відповідного тесту. Лише в жовтні 2026 року родина отримала результати, з яких стало зрозуміло, що Роман Максимюк загинув.

Максимюк долучився до лав ЗСУ восени 2022 року. Він служив у мобільній вогневій групі, що займалась знищенням ворожих повітряних цілей. Спочатку його підрозділ обороняв Луцьк від повітряного терору ворога. Згодом Романа перевели в Харківську область.