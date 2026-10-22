В Луцке прощаются с защитником Украины, бывшим футболистом сборной Романом Максимюком

В Луцке, где Роман провел большую часть своей жизни, прощаются с защитником Украины. Об этом сообщает официальный сайт Луцкого городского совета.

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Как прощаются с защитником Украины Романом Максимюком

Мероприятия по прощанию с защитником Украины, бывшим футболистом сборной Украины Романом Максимюком, проходят 22 и 23 октября. В частности, 22 октября траурный кортеж прибыл на стадион "Авангард", где Максимюк играл в составе Волыни.

Прощание с Романом Максимюком / Фото со страницы Романа Бебеха в фейсбуке

Прощание с Романом Максимюком / Фото со страницы Романа Бебеха в фейсбуке



Прощание с Романом Максимюком / Фото со страницы Романа Бебеха в фейсбуке

Прощание с Романом Максимюком / Фото со страницы Романа Бебеха в фейсбуке

Затем траурный кортеж прибыл к кафедральному собору Святой Троицы. Здесь уже 23 октября, начиная с 11:00, начнется погребальная церемония. Похоронят военнослужащего и бывшего футболиста в секторе почетных захоронений на городском кладбище в поселке Гаразджа.

Что известно о гибели Романа Максимюка

Роман Максимюк считался пропавшим без вести, начиная с 30 января 2025 года, когда он выполнял боевое задание на Покровском направлении. После этого семья футболиста начала прилагать все усилия, чтобы выяснить, какова же судьба бывшего игрока сборной Украины.

Жена Романа Вера подала заявление о пропаже футболиста, а дочь Дарья сдала образцы ДНК для проведения соответствующего теста. Только в октябре 2026 года семья получила результаты, из которых стало ясно, что Роман Максимюк погиб.

Максимюк вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года. Он служил в мобильной огневой группе, занимавшейся уничтожением вражеских воздушных целей. Сначала его подразделение защищало Луцк от воздушного террора врага. Впоследствии Романа перевели в Харьковскую область.