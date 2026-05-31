"Ми виграли цей матч по відео": Яремчук здивував заявою після перемоги над Польщею

Роман Яремчук став одним із героїв товариського матчу проти Польщі, відзначившись забитим м'ячем. Після фінального свистка форвард розповів, що збірна України готувалася до гри в незвичному форматі.

Національна команда України успішно провела перший матч під керівництвом нового тренерського штабу. Після перемоги над поляками нападник Роман Яремчук в ефірі Megogo поділився враженнями від гри та розкрив деталі підготовки команди.

Що сказав Яремчук?

Яремчук наголосив, що результат мав особливе значення як для футболістів, так і для нового тренерського штабу збірної України.

Принциповий матч для нас. Важливо для нового тренерського штабу, щоб ми всі разом відчули смак перемог. Важливо було показати хороший, яскравий футбол і виграти цей матч,

– сказав форвард.

Нападник відзначився ефектним голом з-за меж штрафного майданчика та допоміг "синьо-жовтим" здобути позитивний результат у Вроцлаві.

Подякував Фонсеці та Ліону

Окремо Яремчук відзначив роль свого клубу та головного тренера у нинішній формі.

Завдяки Ліону, дякуючи Пауло Фонсеці, я перебуваю у хорошій формі – вони в мене повірили. Тому приношу користь клубу і збірній,

– додав нападник.

Український форвард останнім часом регулярно отримує ігрову практику та демонструє результативний футбол, що позитивно позначається і на його виступах за національну команду.

Завдяки чому Україна перемогла?

Найцікавішою стала заява Яремчука про підготовку збірної до поєдинку з Польщею. За словами нападника, команда провела мінімум тренувань на полі.

Ми виграли цей матч по відео, тому що ми майже не тренувалися, у нас були довгі теоретичні завдання. Ми провели тільки два тренування. Малюнок гри повністю змінився, я намагався виконувати те, що від мене вимагав головний тренер,

– підсумував форвард Ліона.

У товариському матчі проти Польщі Роман Яремчук забив свій 18 гол за національну збірну України. За цим показником нападник посідає четверте місце у головній команді країни – після Шевченка, Ярмоленка та Коноплянки, у яких 48, 47 та 21 гол відповідно.