Нарешті прорвало: лідер збірної України забив свій перший гол у Франції

Нападник збірної України Роман Яремчук продовжує досягати прогресу у Франції. Нападник взимку перебрався в Ліон та успішно себе зарекомендував.

Яремчуку вдалось виграти конкуренцію за місце в основі. А у четвер, 5 березня, нападник нарешті відзначився першим голом у новому клубі, повідомляє 24 Канал.

До теми Міг перейти раніше: Яремчук прокоментував несподіваний трансфер в Ліон та роботу з Фонсекою

Як Яремчук забив у Кубку?

Команда Паулу Фонсеки грала матч Кубка Франції на своєму полі. Суперником "ткачів" був міцний Ланс, який у чемпіонаті йде на другій сходинці.

Вже в другому матчі поспіль тренер довірив Яремчуку місце у старті і той виправдав довіру до себе. На 67-й хвилині українець відгукнувся на подачу Імбера з флангу та головою пробив кіпера.

Роман Яремчук оформив дебютний гол в Ліоні: дивитися відео

Правда, до цього Ланс вже створив собі гандикап. У першому таймі гості забили двічі, тому м'яч Романа лише скоротив відставання. Ліон продовжував тиснути та зміг врятуватися у компенсований час.

Імбер до асисту додав ще й гол, спіймавши кіпера на невдалому виході з воріт. Рахунок 2:2 – і за регламентом Кубка Франції команди одразу перейшли до серії пенальті.

На жаль, там Ланс був більш успішним. Його гравці реалізували усі п'ять ударів, тоді як з ліонців не забив Ніакате. Тож Ліон припинив боротьбу за Кубок. У півфіналі гратимуть Ланс, Ніцца, Страсбург та Тулуза.

Огляд матчу Ліон – Ланс: дивитися відео

Що відомо про Романа Яремчука?