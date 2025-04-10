Яремчук може приєднатися до інших українців у Туреччині
- Роман Яремчук може перейти до турецького Трабзонспора, який зацікавлений у ньому.
- Олімпіакос планує позбутися Яремчука, але рішення щодо його майбутнього ще не прийнято.
- Трабзонспор не зробив конкретних кроків для підписання Яремчука, а Олімпіакос розглядає варіанти з гравцем.
- У сезоні 2024/2025 Яремчук забив 8 голів та віддав дві результативні передачі у 28 матчах за Олімпіакос.
Український нападник Роман Яремчук зацікавив клуб, за який вже грають три українці. Гравець може перейти у чемпіонат Туреччини.
Олімпіакос планує позбутися Романа Яремчука вже наприкінці цього сезону. На українського форварда продовжують з'являтися потенційні кандидати.
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Новий претендент на Яремчука
Турецький Трабзонспор виявляє цікавість до нападника збірної України.
Конкретних кроків на підписання Яремчука у турецькому клубі поки не робили.
Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар наразі серйозно ставиться до футболіста, який покращив свою результативність в другій частині сезону-2024/2025. Однак грецький клуб ще не вирішив, що робити з українцем.
Довідка. У поточній кампанії Роман Яремчук зіграв 28 матчів за Олімпіакос, у яких забив 8 голів та віддав дві результативні передачі.
Відзначимо, що Трабзонспор наразі посідає 11-ту позицію в чемпіонаті Туреччини.