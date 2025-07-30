Аль-Наср продовжує активно готуватись до наступного сезону. Саудівський клуб вирушив в Австрію на тренувальні збори.

Кріштіану Роналду зіштовхнувся з серйозними проблемами під час зборів в Австрії. Шалена популярність іноді заважає легендарному футболісту, повідомляє 24 канал із посиланням на Foot Africa.

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Які проблеми у Роналду?

Вболівальники захотіли побачити Кріштіану Роналду та проникли на територію, де Аль-Наср проживає та проводить підготовку до сезону. Португальський форвард був змушений погрожувати поліцією.

За наявною інформацією, чимало фанатів кожного дня збираються біля готелю, маючи надію побачити легендарного Кріштіану Роналду. Також багато гостей задля цього бронюють номери, аби лише зустріти Короля футболу.

Ситуація стала більш напруженою, коли діти, які проживали в готелі піднялись на приватний поверх та постукали у двері Кріштіану Роналду. Подібний жест не вразив португальця, який був явно розлючений.

Невдоволений Роналду з фанатом / Фото TheNassrZone