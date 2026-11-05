Роналду пішов зі збірної Португалії: з'явились скандальні деталі рішення футболіста

Кріштіану Роналду 5 листопада у своєму інстаграмі заявив про завершення кар'єри в національній збірній. Португальські журналісти з'ясували скандальні деталі рішення футболіста.

Відповідні деталі наводить авторитетне видання A Bola. Воно ділиться тим, як саме Роналду ухвалював рішення про завершення міжнародної кар'єри.

Що з'ясували португальські інсайдери

За даними видання A Bola, Кріштіану Роналду заздалегідь повідомив президента Португальської федерації футболу Педру Проенсу про намір оголосити в соціальних мережах рішення щодо завершення міжнародної кар'єри. Разом із тим головного тренера збірної Португалії футболіст до відома не ставив.

Гравець вирішив оприлюднити заяву напередодні оголошення складу збірної на листопадові матчі в Лізі націй. Роналду знав, що Жезуш планує включити його до заявки. Тренер розраховував на досвід форварда, який мав бути корисним для команди. Наставник не хотів відмовлятись від послуг колишнього капітана збірної.

Португальський футболіст не хотів повертатись у збірну саме за керівництва Жезуша. Востаннє тренер і гравець спілкувались ще 30 вересня. Тоді футболіст, коуч й очільник федерації футболу Португалії провели зустріч після інциденту, що був пов'язаний із демаршом Роналду з національної команди. З того часу жодних контактів між Кріштіану та Жезушем не було.

Рішення футболіста стало несподіванкою для коуча. Зазначалось, що й Жезушу, й Проенсі був не до вподоби такий метод завершення кар'єри в збірній Португалії від Кріштіану Роналду. Утім, переконати гравця змінити рішення їм не вдалось.

Як Роналду оголосив про завершення кар'єри

Несподівано для всіх Кріштіану Роналду опублікував звернення до вболівальників у своєму інстаграмі, в якому повідомив про рішення завершити міжнародну кар'єру. Він подякував усім за роки перемог, тріумфів, переживань. Сказав, що розумів, що футболка збірної не може належати йому вічно. Утім, ухвалити таке рішення йому було важко.

Він хотів забити 1000-й гол у складі збірної Португалії. Однак, схоже, не судилось. Наразі в нього 985 голів у всіх турнірах за всі команди.