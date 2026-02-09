Шевченко хоче зустрітись з президентом ФІФА після скандальних заяв про повернення Росії у футбол
- Голова УАФ Андрій Шевченко планує зустріч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.
- Українець прокоментував скандальне інтерв'ю швейцарця щодо скасування санкцій проти Росії у футболі.
Світовий футбол застосував серйозні санкції до Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Команди з країни-терористки відсторонили від міжнародних змагань.
На жаль, останнім часом періодично лунають заклики скасувати дискваліфікацію росіян. Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував питання відсторонення Росії під час своєї пресконференції у Будинку футболу, повідомляє ютуб-канал УАФ.
Що сказав Шевченко про Інфантіно?
Шевченко відреагував на скандальні заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно. Швейцарець в інтерв'ю інтерв'ю журналістці Ялда Хакім заявив, що санкції проти Росії не мають жодного впливу та сенсу.
Президент УАФ зазначив, що наразі Рада ФІФА не планує розглядати питання повернення росіян у футбол. Андрій також зазначив, що планує зустрітися з Інфантіно.
Ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна. Поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян до футболу. За ці дні відбулась комунікація з представниками ФІФА на різних рівнях. Рада ФІФА не розглядає повернення росіян. Я планую зустріч з Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно донести інформацію про війну в Україні та нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Поки ця підтримка збережена і єдина, повернення росіян до змагань не розглядається,
– зазначив Шевченко.
Раніше УАФ оприлюднила заяву щодо можливого повернення росіян у футбол. При цьому більшість європейських країн виступають проти зняття санкцій проти країни-терористки.
Які санкції проти Росії у футболі?
- З початком повномасштабної війни в Україні УЄФА ввів санкції проти збірної Росії. Країна-агресорка змушена грати лише товариські матчі, пропускаючи чемпіонати світу та Європи.
- При цьому УЄФА не застосовує санкцій проти збірної Білорусі. Представники цієї країни продовжують грати офіційні матчі під своїм прапором та гімном.
- Крім того, російські та білоруські гравці без проблем виступають в європейських клубах. Ба більше, у ПСЖ українець Ілля Забарний грає разом із воротарем збірної Росії Матвієм Сафоновим.
- Раніше УЄФА приймав рішення про повернення юнацьких команд Росії до міжнародних змагань. Але після того, як чимало країн Європи відмовились грати з терористами, союзу довелось відновити бан.