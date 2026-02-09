Шевченко хоче зустрітись з президентом ФІФА після скандальних заяв про повернення Росії у футбол

Світовий футбол застосував серйозні санкції до Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Команди з країни-терористки відсторонили від міжнародних змагань.

На жаль, останнім часом періодично лунають заклики скасувати дискваліфікацію росіян. Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував питання відсторонення Росії під час своєї пресконференції у Будинку футболу, повідомляє ютуб-канал УАФ.

Що сказав Шевченко про Інфантіно?

Шевченко відреагував на скандальні заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно. Швейцарець в інтерв'ю інтерв'ю журналістці Ялда Хакім заявив, що санкції проти Росії не мають жодного впливу та сенсу.

Президент УАФ зазначив, що наразі Рада ФІФА не планує розглядати питання повернення росіян у футбол. Андрій також зазначив, що планує зустрітися з Інфантіно.

Ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна. Поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян до футболу. За ці дні відбулась комунікація з представниками ФІФА на різних рівнях. Рада ФІФА не розглядає повернення росіян. Я планую зустріч з Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно донести інформацію про війну в Україні та нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Поки ця підтримка збережена і єдина, повернення росіян до змагань не розглядається,

– зазначив Шевченко.

Раніше УАФ оприлюднила заяву щодо можливого повернення росіян у футбол. При цьому більшість європейських країн виступають проти зняття санкцій проти країни-терористки.

Які санкції проти Росії у футболі?