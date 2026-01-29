Росія відібрала квартиру у відомої спортсменки та віддала військовому

Російська влада подарувала спортсменці Дар'ї Клішиній квартиру, але історія отримала несподіваний поворот через понад десять років. Нині квартира знову в центрі уваги.

Росіянка Клішина розповіла, що в неї забрали однокімнатну квартиру в Твері, яку вона отримала від влади у 2011 році. Про це пише "Главком".

Що сталося з квартирою Клішиної?

У 2025 році Дар'ю Клішину виписали з квартири, а ключі від житла передали військовому, з яким спортсменка не знайома.

Умови надання житла передбачали можливість його приватизації за досягнення певних спортивних результатів або після визначеного терміну служби. За словами спортсменки, вона консультувалася з різними фахівцями, які запевняли, що квартира з часом перейде у її власність, однак на практиці сталося протилежне.

Клішина наголосила, що після втрати житла залишилася без прописки, описавши свій стан як "бомж – у мене немає прописки". Водночас їй пояснили, що умовою приватизації квартири є статус діючої спортсменки.

Про Дар'ю Клішину