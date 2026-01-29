Росія відібрала квартиру у відомої спортсменки та віддала військовому
- У Дар'ї Клішиній забрали квартиру в Твері, яку вона отримала від влади у 2011 році, і передали військовому.
- Умовою приватизації квартири був статус діючої спортсменки, якого Клішина на момент втрати житла не мала.
Російська влада подарувала спортсменці Дар'ї Клішиній квартиру, але історія отримала несподіваний поворот через понад десять років. Нині квартира знову в центрі уваги.
Росіянка Клішина розповіла, що в неї забрали однокімнатну квартиру в Твері, яку вона отримала від влади у 2011 році. Про це пише "Главком".
Що сталося з квартирою Клішиної?
У 2025 році Дар'ю Клішину виписали з квартири, а ключі від житла передали військовому, з яким спортсменка не знайома.
Умови надання житла передбачали можливість його приватизації за досягнення певних спортивних результатів або після визначеного терміну служби. За словами спортсменки, вона консультувалася з різними фахівцями, які запевняли, що квартира з часом перейде у її власність, однак на практиці сталося протилежне.
Клішина наголосила, що після втрати житла залишилася без прописки, описавши свій стан як "бомж – у мене немає прописки". Водночас їй пояснили, що умовою приватизації квартири є статус діючої спортсменки.
Про Дар'ю Клішину
Дар'ї Клішиній 35 років, вона родом із Твері та з 2013 року живе і тренується у США.
Спеціалізується на стрибках у довжину, брала участь в Олімпіадах 2016 та 2020 років.
- За даними World Athletics, у її активі – срібна медаль чемпіонату світу та два титули чемпіонки Європи в приміщенні.
Незважаючи на дискваліфікацію збірної російських легкоатлетів через допінговий скандал, Дар'я стала єдиною представницею Росії, допущеною до участі в Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро, де посіла дев'яте місце.