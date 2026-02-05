"Хамство з боку організаторів": росіяни влаштували перший скандал на Олімпійських іграх
- Тетяна Тарасова звинуватила організаторів Олімпіади-2026 в упередженості через перший стартовий номер для фігуриста Петра Гуменника, назвавши це "відкритим хамством".
- 13 російських спортсменів допущено до Олімпіади в нейтральному статусі без національних символів, включаючи фігуристів Петра Гуменника та Аделію Петросян.
Скандал спалахнув ще до старту змагань у фігурному катанні на Олімпіаді-2026. У Росії звинуватили організаторів Ігор в упередженості через порядок виступів спортсменів.
Заслужена тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова гостро висловилася щодо рішення організаторів зимових Олімпійських ігор-2026 обрати порядок виступів у короткій програмі. У коментарі таблоїду StarHit вона назвала перший стартовий номер, який отримав російський фігурист Петро Гуменник, "відкритим хамством" з боку організаторів.
Що обурило Тарасову?
Тарасова заявила, що виступ Гуменника першим у змаганнях – це не просто спортивне рішення, а додатковий тиск на спортсмена, який виступає в нейтральному статусі. За її словами, це ставить його у невигідну ситуацію перед суперниками та публікою.
Те, що наш Петро Гуменник повинен виступити під першим стартовим номером у короткій програмі – це не просто створення проблем, а відкрите хамство з боку організаторів,
– сказала тренерка.
Хто такий Петро Гуменник?
За повідомлення Euronews, Гуменник разом з Аделією Петросян, іншою російською фігуристкою, був допущений до Олімпіади в нейтральному статусі – без прапору та національних символів – після того як вони завоювали олімпійську квоту на відбірковому турнірі.
Це викликало неоднозначну реакцію в спортивних колах і медіа, адже порядок виступів та нейтральний статус спортсменів стали предметом обговорення ще до старту Ігор.
Скільки росіян виступлять на Олімпіаді-2026?
- До змагань допустили 13 атлетів, які пройшли багаторівневу перевірку та відповідають вимогам нейтрального статусу.
- Це спортсмени, які не мають публічно підтримувати війну проти України та не пов’язані з армією чи силовими структурами Росії. Вони виступатимуть без прапора, герба та гімну.
- Це гірськолижники Юлія Плешкова та Семен Єфімов, саночники Павло Репілов і Дар’я Олесик, фігуристи Петро Гуменник та Аделія Петросян, лижники Савелій Коростельов і Дар’я Непряєва, ковзанярки Ксенія Коржова та Анастасія Семенова. До участі у змаганнях зі скі-альпінізму запрошено Микиту Філіппова, з шорт-треку – Івана Посашкова та Альону Крилову.