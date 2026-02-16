Росіяни влаштували демарш: відмовляються повертати олімпійське золото після допінг-скандалу
- Російський біатлоніст Антон Шипулін відмовляється повертати золоту медаль Олімпіади-2014 після анулювання результатів через допінг-скандал.
- Міжнародний союз біатлоністів вимагає повернення медалей, але російські спортсмени ігнорують це, тоді як інші збірні вже отримали перерозподілені нагороди.
Російський біатлон в центрі скандалу – тепер через допінг-бан і небажання віддавати нагороди. Колишній чемпіон Антон Шипулін заявив, що медаль “його”, навіть попри офіційне рішення про її анулювання.
Після дискваліфікації за допінг результати збірної Росії на Олімпіаді-2014 були скасовані, а нагороди перерозподілені. Проте частина спортсменів вирішила фактично проігнорувати вимоги міжнародних структур, передає 24 Канал.
Хто з росіян влаштував демарш?
Колишній російський біатлоніст, а нині депутат Держдуми Антон Шипулін заявив, що не має наміру повертати золоту медаль естафети Ігор-2014 у Сочі.
Навіщо? Я її завоював. Вона моя, повертати не збираюся,
– розповів Шипулін в ефірі російського "Матч ТВ".
Рішення про перерозподіл нагород ухвалили після дискваліфікації біатлоніста Євгена Устюгова – через порушення антидопінгових правил. Його результати на Олімпіадах-2010 і 2014 анулювали, а разом із ним золота позбулася вся естафетна четвірка.
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вимагав повернення медалей, що є обов’язковою процедурою після скасування результатів .
Як відреагував біатлонний світ?
Поки росіяни відмовляються виконувати вимоги, іншим збірним уже вручили "оновлені" нагороди. Зокрема, золото Сочі-2014 отримали німецькі біатлоністи.
Реакція міжнародної спільноти різка. Норвезький олімпійський чемпіон Тарьєй Бьо у коментарі "Sports.ru" заявив, що не розуміє позиції росіянина та порадив "поставити питання партнеру, якого дискваліфікували".
Біатлон на Олімпіаді-2026
- Україна отримала 10 ліцензій на участь у біатлонних гонках, у заявці опинились і досвідчені лідери – Дмитро Підручний та Юлія Джима.
- Біатлон – найуспішніший вид спорту для України на зимових Іграх, в активі синьо-жовтих п'ять олімпійських медалей.
- Єдиною біатлоністкою, яка має більше однієї нагороди на Олімпіадах, є Віта Семеренко. У 2014 році вона здобула "золото" в естафеті, до якого додала "бронзу" у спринті.