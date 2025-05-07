Росіяни та білоруси повернуться до міжнародних змагань з фехтування
- Російським та білоруським спортсменам дозволили повернутися до міжнародних змагань з фехтування як "нейтральним" з 2025 року.
- Востаннє російська команда брала участь у командних змаганнях на чемпіонаті Європи з фехтування у 2019 році, де виграла три "золота".
- Індивідуальні "нейтральні" спортсмени вже повернулися до змагань у квітні 2023 року після дозволу від FIE.
Російським та білоруським спортсменам дозволили повернутися до міжнародних командних змагань з фехтування. Вони виступатимуть у статусі "нейтральних".
У березні 2022 року російських та білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних командних змагань через повномасштабне вторгнення в Україну. Останнім часом Міжнародна федерація фехтування (FIE) обговорювала можливість їхнього повернення у командних змаганнях.
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Росіяни повертаються до змагань
Рішення набере чинності вже на найближчому чемпіонаті Європи-2025, який відбудеться 14-19 червня у італійській Генуї, пише 24 канал з посиланням на FIE.
Щоправда "нейтральні" фехтувальники повернулися до міжнародних турнірів у індивідуальних змаганнях ще у квітні 2023 року, коли FIE дозволила їм брати участь після голосування членів федерації.
Відзначимо, що востаннє збірна Росії брала участь у командних змаганнях Євро з фехтування у 2019 році, коли зокрема виграла три "золота", а саме у чоловічій шпазі, й у жіночій рапірі та шаблі.