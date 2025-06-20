Україна вимагає виключити з числа учасників Всесвітніх ігор російських "нейтральних" атлетів

На початку серпня у китайському Ченду стартують Всесвітні ігри-2025. У найбільшому спортивному форумі з неолімпійських дисциплін візьмуть участь представники країн-агресорів.

Міністерство молоді та спорту України звернулося до Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор та Міжнародної федерації підводного спорту. У заяві повідомляється про двох "нейтральних" росіян, які мають зв'язки з ЦСКА, пише 24 Канал з посиланням на сайт Міністерства.

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Представників ЦСКА перекрасили в "нейтральних" спортсменів

Згідно з рекомендаціями МОК, нейтральні спортсмени не повинні мати зв'язків зі збройними силами або іншими силовими структурами своєї країни. Цей пункт був грубо порушений у випадку з російськими атлетами підводного плавання Єкатєріной Міхайлушкіной та Алєксєєм Фєдькіним, яких допустили до ХІІ Всесвітніх ігор.

Ці спортсмени на змаганнях представляють Центральний спортивний клуб армії Росії. Крім того, членом ЦСКА є тренерка з підводного плавання Анастасія Глухих.

"Закликаємо розглянути та перевірити наведені факти про зазначених атлетів та вжити заходи для відсторонення російських агентів гібридного впливу, які не відповідають критеріям нейтральності, від участі у Всесвітніх іграх, що відбудуться у місті Ченду", – йдеться у заяві.

На підтвердження українська сторона навела конкретні факти, що зазначені атлети є членами ЦСКА.

"Нейтральні" росіяни змагаються під прапорами ЦСКА / скриншоти з сайту Мінспорту

Нагадаємо, що XII Всесвітні ігри-2025 проходитимуть у китайському Ченду з 7 по 17 серпня. У програмі змагань 35 видів спорту з неолімпійських дисциплін.

Раніше Міноборони разом із Міністерством молоді та спорту України опублікували список "нейтральних" спортсменів, які транслюють російську пропаганду. Вони підтримують загарбницьку політику диктатора Владіміра Путіна, але це не заважає їм брати участь в міжнародних змаганнях.