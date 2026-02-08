Скандал на Олімпіаді-2026: італійський сноубордист виступає з російським прапором на шоломі

Іалійський сноубордист Роланд Фішналлер, який бере участь у своїй сьомій Олімпіаді, виступає з російським прапором на шоломі. У такому екіпіруванні спортсмен вийшов на старт у паралельному слаломі.

Фішналлер одягнув шолом із прапорами всіх країн-господарок Олімпіади, в яких італієць приймав участь. Російському триколору там теж знайшлося місце – це викликало обурення серед уболівальників та медіа, передає 24 Канал.

Що відомо про Роланда Фішналлера?

Спортсмену 45 років. Він представляє Італію на Олімпійських іграх починаючи з 2002 року.

Фішналлер є одним із найталановитіших та найтитулованіших сноубордистів світу, з 20+ перемог у Кубку світу та кількома медалями чемпіонатів світу.

У 2025 році він здобув свій другий титул чемпіона світу у паралельному гігантському слаломі, ставши найстаршим чемпіоном у цій дисципліні в історії, пише sport.quotidiano.

Попри величезний міжнародний успіх, олімпійської медалі йому ще не вдалося здобути. Найкращий результат на Іграх – 4-те місце у Пекіні-2022.

На старті цієї Олімпіади Фішналлер показав найкращий час у кваліфікації паралельного гігантського слалому – 42,39 секунди, та пройшов до чвертьфіналу. Медалі будуть розіграні сьогодні.

Реакція на російський прапор на шоломі Фішналлера

У своїй першій гонці на Олімпіаді-2026 Фішналлер одягнув шолом, на якому зображені прапори шести країн-господарок Олімпіади, в яких Фішналлер брав участь. Окрім Росії – прапори США, Італії, Канади, Південної Кореї та Китаю.

Виступ спортсмена з російським прапором на шоломі одразу привернув увагу світових медіа. Сам факт присутності такого символу на Олімпійських іграх викликає дискусії у контексті сучасної політичної ситуації та санкційної політики щодо Росії у спортивній спільноті.

Організатори змагань публічно цей інцидент наразі не коментували.

Російський слід на Олімпіаді-2026