На фронті воїни ЗСУ знищили російського футболіста з Тверської області
- Футболіст Ілля Чижов з Тверської області, який підписав контракт з російською армією, був ліквідований на фронті воїнами ЗСУ.
- Чижов був відомим гравцем мініфутболу в Тверській області та служив у гранатометно-кулеметному відділенні мотострілецької роти.
- Загибель Чижова підтверджена пресслужбою його колишнього клубу, а прощання з ним заплановано на 7 лютого.
Черговий "нейтральний" спортсмен з країни-агресорки поповнив статистику Генштабу України. Футболіст Ілля Чижов вирішив залишити спорт, за що отримав від ЗСУ 200-й номер.
Російські спортсмени неодноразово потрапляли до звітів зі знищеними окупантами. Замість занять спортом вони обирають контракт із загарбницькою армією, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Заробив на квиток до Кобзона
Про загибель російського футболіста Іллі Чижова повідомила пресслужба його колишнього клубу Ржев. У 19 років він дебютував за команду та визнавався найкращим нападником Тверської області.
У 2021 році він у складі Ржева став чемпіоном області. Також виступав у змаганнях з мініфутболу.
У 2024 році Чижов встиг зіграти кілька матчів у чемпіонаті Тверської області з мініфутболу за команду Вітязі. У травні він підписав контракт з російською армією та пішов вбивати українців. Окупант служив у гранатометно-кулеметному відділенні мотострілецької роти.
Деталі смерті 26-річного Чижова не повідомляються. Лише відомо, що 7 лютого з ліквідованим окупантом відбудеться прощання.